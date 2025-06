„Run Dan Dan” – piosenka, której tytuł może zostać powiedzeniem tego lata

fot. mat. pras.

Możecie ją znać z czasów, gdy była członkinią girlsbandu Mirami i ich hitu „Sexualna”. Dziś Julia Belei prezentuje swój najnowszy singiel „Run Dan Dan”. Ten energetyczny kawałek łączy pop i dance z delikatnym wschodnioeuropejskim akcentem oraz nieodpartą, chwytliwą melodią, gotową zdominować letnie playlisty w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Run Dan Dan” z przymrużeniem oka opowiada o beztroskiej ucieczce, egzotycznych podróżach i luksusowych przyjemnościach, zachęcając słuchaczy do porzucenia rutyny i sięgnięcia po radość. Teledysk wyreżyserował uznany ukraiński artysta wizualny Volodymyr Shurubura.

Julia występowała na Sylwestrze Marzeń

Od startu solowej kariery Julia występowała na prestiżowych wydarzeniach w Polsce i na Ukrainie, m.in. „Wielkie Kolędowanie we Lwowie” oraz „Sylwester Marzeń”. Zaangażowana w pomoc humanitarną, zebrała ponad 30 mln USD dla Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji.

Już dziś widać, że „Run Dan Dan” stanie się powiedzeniem tego lata, a internet zalewają zabawne materiały UGC i filmiki z tańcem pod hashtagami #IWannaRunDanDan i #RunDanDanSituation.

Kim jest Julia Belei?

Julia Belei to ukraińska wokalistka o polskich korzeniach, mieszkająca w Warszawie. Karierę zaczęła w 2010 roku jako członkini girlsbandu Mirami, który z przebojem „Sexualna” podbił europejskie listy i stacje radiowe. Debiutancki album zespołu, Miramimania, zdobył status złotej płyty w Polsce, a Mirami współpracowało m.in. z Coco Jamboo – LayZee.

Po odejściu z Mirami Julia rozpoczęła karierę solową. Od 2020 roku współpracuje z firmą Worldmedia przy koncertach telewizyjnych i stworzyła projekt Odessa Band. W 2021 roku powróciła na scenę jako solistka, występując m.in. na „Wielkim Kolędowaniu we Lwowie” i „Sylwestrze Marzeń”.

Od wybuchu wojny Julia zorganizowała liczne koncerty charytatywne, zbierając ponad 30 mln USD dla Ukrainy – występowała na akcjach „Solidarity with Ukraine”, „Stay with Ukraine”, „Praise to Ukraine”, w maratonie „Save Ukraine” oraz na ceremonii zamknięcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie 2023.