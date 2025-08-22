Szukaj
CGM

Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Angeles

Dramatyczne sceny podczas koncertu w Rose Bowl

2025.08.22

opublikował:

Rüfüs Du Sol poszukują sprawcy pobicia kobiety na koncercie w Los Angeles

Podczas niedawnego koncertu Rüfüs Du Sol w Rose Bowl w Los Angeles doszło do brutalnego ataku. Według relacji fanki Shelby, po przypadkowym wylaniu drinka na nieznanego mężczyznę została ona pobicie pięściami, straciła przytomność i doznała poważnych obrażeń.

Wideo opublikowane przez Festive Owl pokazuje mężczyznę, który powala kobietę na ziemię i zadaje jej liczne ciosy, podczas gdy inni uczestnicy próbują go odciągnąć.

Oświadczenie Rüfüs Du Sol: „To dla nas druzgocące”

Członkowie zespołu nie kryli wstrząsu. W oświadczeniu na Instagramie napisali:

– „Dostarczanie fanom chwil, w których mogą gromadzić się i świętować w bezpiecznej atmosferze, to sens naszego istnienia. Jesteśmy zdruzgotani, że do aktu przemocy doszło podczas naszego koncertu”.

Dodali również:

– „Takie zachowanie jest całkowicie niedopuszczalne gdziekolwiek, a fakt, że wydarzyło się to na jednym z naszych show, jest dla nas bolesny. Lokalne służby prowadzą aktywne śledztwo”.

Zespół wezwał wszystkich świadków do kontaktu z policją w Pasadenie.

Relacja poszkodowanej fanki

Shelby, ofiara napaści, opisała całe zajście:

– „Próbowałam uspokoić sytuację i ponownie przeprosiłam. Następne, co pamiętam, to że obudziłam się w namiocie medycznym godzinę później, cała zakrwawiona, tracąc cały koncert”.

Dodała, że przyjaciel próbował ją ochronić, jednak napastnik uciekł w tłum i wciąż pozostaje nieuchwytny. Zgłoszono oficjalny raport na policję.

– „Jesteśmy straumatyzowani. Jeśli ktoś rozpoznaje tego mężczyznę lub jego towarzysza, prosimy o kontakt. Musi ponieść odpowiedzialność za ten atak” – apelowała.

Problemy z bezpieczeństwem na wydarzeniu

Oprócz incydentu fani narzekali także na brak odpowiedniego zabezpieczenia podczas koncertu. W komentarzach na Instagramie Rose Bowl pojawiły się głosy o przepełnieniu, braku kontroli tłumu oraz chaosie organizacyjnym.

– „To było najgorsze koncertowe doświadczenie w moim życiu. Wszyscy mamy szczęście, że nikt nie zginął. Nikt nie powinien bać się o swoje życie podczas słuchania muzyki” – napisał jeden z uczestników.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas
NEWS

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu
NEWS

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Polecane

CGM
Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj debiutuje singlem „To Twoja Wina”

Pola Maj oficjalnie rozpoczyna solową karierę

1 godzinę temu

CGM
Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podczas upokarzającej transmisji live

Drake i Adin Ross pokryją koszty pogrzebu streamera, który zmarł podcz ...

Tragiczna śmierć Raphaëla Gravena aka Jean Pormanove

1 godzinę temu

CGM
Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko”

Tom Morello: „Ozzy Osbourne wiedział, że koniec jest blisko&#822 ...

Muzyk Rage Against The Machine zdradza kulisy ostatniego koncertu Ozzy'ego

2 godziny temu

CGM
Prokuratura odrzuca wniosek Diddy’ego o unieważnienia wyroku. Nowy proces? „Nie ma mowy!”

Prokuratura odrzuca wniosek Diddy’ego o unieważnienia wyroku. Nowy pro ...

Według obrony, muzyk „nie zarobił ani dolara” na prostytucji

2 godziny temu

CGM
Jane’s Addiction kontynuują działalność bez swojego wokalisty? Wszystko przez bójkę Perry’ego Farrella na scenie

Jane’s Addiction kontynuują działalność bez swojego wokalisty? Wszystk ...

W trakcie występu Farrell uderzył Navarro w twarz

2 godziny temu

CGM
Gary Oldman twierdzi, że po śmierci Davida Bowiego „Świat poszedł w diabły”

Gary Oldman twierdzi, że po śmierci Davida Bowiego „Świat poszedł w di ...

Oldman nie ukrywa, że Bowie był dla niego zarówno przyjacielem, jak i inspiracją artystyczną

2 godziny temu