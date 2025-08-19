Szukaj
Ruda z Red Lips zdradziła płeć dziecka podczas koncertu w Sopocie

Zespół był jedną z gwiazd drugiego dnia festiwalu Top Of The Top.

2025.08.20

opublikował:

fot. Maciej Ciuhak

Sopot Festival od lat uchodzi za jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce, a konkurs Bursztynowego Słowika przyciąga największe gwiazdy sceny. Tegoroczna edycja przyniosła nie tylko emocje artystyczne, ale także osobisty, wzruszający moment, którego bohaterką była Joanna „Ruda” Lazer – wokalistka zespołu Red Lips.

Chwilę przed występem artystka opublikowała na Instagramie zdjęcie z przygotowań, dodając do niego wymowny podpis: „Nasz bursztynowy słowik będzie chłopcem”. Jak się okazało, to był jedynie wstęp do tego, co czekało na publiczność Opery Leśnej.

„It’s a BOY”

Podczas konkursowego występu z zespołem, który zaprezentował utwór „Golden Hour”, Joanna „Ruda” Lazer zdecydowała się na wyjątkowe ogłoszenie. W trakcie energetycznego koncertu odsłoniła brzuch, na którym widniał napis w kolorze niebieskim: „It’s a BOY”. W ten sposób, w niezwykle oryginalnej formie, zdradziła płeć swojego dziecka.

Publiczność w Sopocie zareagowała entuzjastycznie, nagradzając wokalistkę i zespół owacjami. Występ natychmiast stał się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń festiwalu, a nagrania i zdjęcia z tego momentu błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, wywołując falę gratulacji i wzruszonych komentarzy fanów.

Bursztynowy Słowik Joanny i Łukasza Lazerów przyjdzie na świat wkrótce. Tego sopockiego wygrała jednak Carla Fernandes, która wykonała w trakcie Top Of The Top piosenkę „Co, jeśli?”.

