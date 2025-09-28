Ruda z Red Lips urodziła. Poznaliśmy imię pociechy

fot. Maciej Ciuhak

Od kilku miesięcy wiedzieliśmy, że Joanna Lazer, czyli Ruda – wokalistka Red Lips – i Łukasz Lazer spodziewają się dziecka. W niedzielne popołudnie artyści pochwalili się wspaniałą wiadomością – ich syn Gustaw jest już na świecie i czuje się znakomicie.

Asia i Łukasz witają na świecie Gustawa

– Gustaw. Nasz cud. Nasz początek. Przyszedłeś na świat, a wraz z Twoim pierwszym oddechem zmieniło się wszystko. Czas zwolnił, świat ucichł, a w naszych sercach zagrała najpiękniejsza melodia, której nigdy wcześniej nie słyszałam. (…) Witaj w domu, kochany Synu. Wciąż nie wierzę, mimo że właśnie trzymam w ramionach tego małego człowieka, na którego czekałam tak długo – komentuje Ruda.

Red Lips jeszcze latem grali koncerty, podkreślając, że robią to za zgodą lekarza.

– Mamy od lekarza zielone światło na to, że możemy kontynuować naszą aktywność zawodową. Zresztą nasz lekarz też gra na gitarze. To jest szósty miesiąc, koncerty mamy zaplanowane jeszcze w lipcu i w sierpniu. Wrzesień mamy sold out dla jednego słuchacza – mówiła w „Dzień Dobry TVN” Joanna..

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Joanna Ruda Lazer | Wokalistka RED LIPS (@redlipsmusic)