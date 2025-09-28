Szukaj
Ruda z Red Lips urodziła. Poznaliśmy imię pociechy

Ojcem jest gitarzysta grupy.

2025.09.28

Ruda z Red Lips urodziła. Poznaliśmy imię pociechy

fot. Maciej Ciuhak

Od kilku miesięcy wiedzieliśmy, że Joanna Lazer, czyli Ruda – wokalistka Red Lips – i Łukasz Lazer spodziewają się dziecka. W niedzielne popołudnie artyści pochwalili się wspaniałą wiadomością – ich syn Gustaw jest już na świecie i czuje się znakomicie.

Asia i Łukasz witają na świecie Gustawa

Gustaw. Nasz cud. Nasz początek. Przyszedłeś na świat, a wraz z Twoim pierwszym oddechem zmieniło się wszystko. Czas zwolnił, świat ucichł, a w naszych sercach zagrała najpiękniejsza melodia, której nigdy wcześniej nie słyszałam. (…) Witaj w domu, kochany Synu. Wciąż nie wierzę, mimo że właśnie trzymam w ramionach tego małego człowieka, na którego czekałam tak długo – komentuje Ruda.

Red Lips jeszcze latem grali koncerty, podkreślając, że robią to za zgodą lekarza.

Mamy od lekarza zielone światło na to, że możemy kontynuować naszą aktywność zawodową. Zresztą nasz lekarz też gra na gitarze. To jest szósty miesiąc, koncerty mamy zaplanowane jeszcze w lipcu i w sierpniu. Wrzesień mamy sold out dla jednego słuchacza – mówiła w „Dzień Dobry TVN” Joanna..

