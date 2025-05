Roztańczony mgk zapowiada album singlem „cliché”

fot. kadr z wideo

Wielokrotnie nagradzany platynowymi płytami mgk zaprezentował nowy singiel. W pracy nad energetycznym „cliché” artystę wspierali jego wieloletni przyjaciele i współpracownicy – SlimXX, BazeXX i Nick Long. Klip do nowego singla zadebiutował na antenach MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop oraz na billboardach Paramount w nowojorskim Times Square.

Wyreżyserowane przez Sama Cahilla, pełne emocji i filmowego klimatu wideo, ukazuje beztroską stronę mgk. Inspirowany latami 90. i 2000., klip zabiera fanów w nostalgiczną podróż, urealnioną dzięki pracy choreografa Seana Bankheada (Usher, Tate McRae). „cliché” ma wszelkie zadatki, by stać się przebojem tegorocznego lata.

mgk headlinerem 30. odsłony trasy Vans Warped Tour

Przed premierą singla mgk podsycał napięcie serią reinterpretacji znanych utworów, m.in. „Iris” Goo Goo Dolls, „Empty Out Your Pockets” Juice’a WRLD oraz „Boulevard of Broken Dreams” Green Daya. Każda z tych wersji pokazywała jego dojrzewającą wrażliwość artystyczną i emocjonalną głębię. Muzyk wystąpi wkrótce jako headliner podczas jubileuszowej, 30. edycji Vans Warped Tour – zaplanowano koncerty w Waszyngtonie i Orlando.

Artysta przekroczył granice gatunkowe, wydając w 2020 r. entuzjastycznie przyjęty album „Tickets to My Downfall”. Płyta uzyskała status platynowej, trafiła na szczyt zestawienia Billboard 200 i (to pierwszy numer 1 w karierze mgk). Platynowe single „bloody valentine” i „my ex’s best friend” osiągnęły pierwsze miejsca na liście Hot Alternative Songs. Jego kolejny album, „mainstream sellout”, także trafił na szczyt Billboard 200 i został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album rockowy.