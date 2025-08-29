Roxie Węgiel o studiach w Londynie. Będzie za granicą tylko rok, nie pięć lat

Roksana Węgiel już wkrótce rozpocznie naukę na Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Wybrała kierunek Commercial Songwriting & Production, który pozwoli jej zdobyć praktyczne umiejętności związane z muzyką. Koszt rocznego programu to 19,9 tys. funtów, czyli około 98 tys. zł.

Piosenkarka podkreśla, że studia traktuje jako szansę na rozwój:

„Na pewno będę się mogła wiele nauczyć. Uważam, że jak człowiek wychodzi ze swojej strefy komfortu, to najwięcej się uczy, więc bardzo się cieszę. Nie odpuszczam w tym czasie polskich aktywności, koncertów” – mówiła w rozmowie z RMF FM.

Studia w Londynie nie na pięć lat, a na rok

W mediach pojawiały się spekulacje, że Roxie planuje aż pięcioletnią edukację w Londynie. Sama artystka zdementowała te doniesienia i wyjaśniła, że program potrwa tylko rok.

„Media przekręciły wszystko. Będziemy żyć na dwa państwa. To nie jest tak, że ja teraz będę studiować pięć lat. (…) To, że miałam międzynarodowe osiągnięcia muzyczne, takie jak Eurowizja Junior, MTV EMA i piosenki znane za granicami Polski (swego czasu po Eurowizji Junior), to sprawiło, że ja mogę tam pojechać na rok. I tak też wybrałam taką opcję, bo ja nie mam aż tak elastycznego grafiku, by sobie pozwolić na pięć lat, powiedzieć tutaj w Polsce: ‘Pa, pa’. No nie” – tłumaczyła w wywiadzie dla Party.pl.

Co z Kevinem? Roxie Węgiel prostuje

Decyzja o studiach wywołała także pytania o życie prywatne młodej wokalistki i jej relację z Kevinem. Roksana wyjaśniła, że nie chodzi o rozłąkę, a media wyjęły jej słowa z kontekstu.