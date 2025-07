Roxie Węgiel, Doda, Maryla Rodowicz najcenniejszymi markami z branży muzycznej

W tegorocznym rankingu 100 Najcenniejszych Kobiecych Marek Osobistych w Polsce jest blisko 30 artystek z branży muzycznej. To najliczniejsza kategoria spośród wszystkich analizowanych – liczbowo piosenkarki wyprzedzają zarówno sportsmenki, jak i aktorki. Najwyższe miejsca w muzycznej TOP 15 zajmują Roxie Węgiel, Doda i Maryla Rodowicz, a wartość reklamowa każdej z nich została oszacowana przez ekspertów IMM na blisko 200 mln zł.

Roxie Węgiel najbardziej medialna

W tegorocznej edycji badania to Roxie Węgiel jest numerem jeden w branży muzycznej, zaś w rankingu głównym 100 Najcenniejszych Kobiecych Marek Osobistych zajmuje wysokie, trzynaste miejsce. Wartość reklamowa jej marki wynosi ponad 216,3 mln zł, przy zasięgu oszacowanym na 817,8 mln, wynikającym z 28,8 tys. przekazów. Oznacza to, że w analizowanym okresie statystyczna osoba w Polsce od 15 r. ż. mogła mieć kontakt z publikacjami o Roxie Węgiel średnio 26 razy.

Jednym z bardziej medialnych tematów była współpraca muzyczna Roxie z raperem Matą. To premiera wspólnego utworu „Falochrony”, a także wystąpienie w roli modelki w teledysku „1 na 100” do jego piosenki zrobionej z raperem White 2115, przyciągnęły szczególną uwagę dziennikarzy i fanów. Artystka wystąpiła też w duetach z raperem Smolastym („Nie Mów Że Kochasz”), czy z kultową Marylą Rodowicz („Damą być”). Chętnie komentowany był również udział Roxie Węgiel w 14. edycji „Tańca z Gwiazdami”, w tym finał i zajęcie drugiego miejsca.

Na portalach plotkarskich i modowych gorącym tematem był ślub bardzo młodej Roksany Węgiel z producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Piosenkarka podgrzała atmosferę wśród fanów, publikując fotografię ślubną na Instagramie, który obserwuje 1,5 mln osób. Jest to drugi najpopularniejszy profil artystki w social mediach. Najwięcej obserwujących ma TikToku – 1,6 mln.

Doda głośnym tematem medialnym od lat: „Królowa Jest Tylko Jedna”

Na drugim miejscu zestawienia uplasowała się Doda, której wartość reklamowa wyniosła blisko 207,2 mln zł. Piosenkarka często zaskakiwała swoich fanów charakterystycznym poczuciem humoru, kontrowersyjnymi odpowiedziami udzielanymi dziennikarzom podczas wywiadów, odważnymi kreacjami scenicznymi, a także udziałem w nietypowych reality show – tym Doda stale przyciąga do siebie wierną grupę fanów, przypominając przy tym jej hasło „Królowa Jest Tylko Jedna”. Medialne były także kolejna już współpraca ze Smolastym (m.in. hitowy utwór „Nie żałuję”) oraz jej ostatnia trasa koncertowa „Aquaria Tour”. To wydarzenie było zapowiadane jako oficjalne pożegnanie się Dody z formatem tournee. W przyszłości artystka planuje występować jedynie na festiwalach i w wydarzeniach telewizyjnych.

W analizowanym okresie na temat piosenkarki ukazało się ponad 35,3 tys. publikacji w mediach o zasięgu szanowanym na 783 mln. Oznacza to, że statystyczna osoba w Polsce zetknęła się przekazami wzminakującymi Dorotę Rabczewską średnio 25 razy.

Na Instagramie Doda zgromadziła ponad 2 mln fanów. Jej konto na TikToku ma 1,5 mln obserwujących. W badanym okresie artystka była również ambasadorką marki Dafi, w której kampanii wyeksponowano jej ironiczne poczucie humoru. Wypowiadała się też na temat zdrowia psychicznego, dzieląc się swoimi zmaganiami z depresją oraz wspierając społeczne akcje Fundacji Twarze Depresji.

Fenomen Maryli Rodowicz

Trzecie miejsce wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce w kategorii muzycznej zajęła Maryla Rodowicz. Prawie 80-letnia, cały czas aktywna zawodowo artystka zajmuje także piętnastą pozycję w rankingu głównym 100 Najcenniejszych Kobiecych Marek Osobistych. Jej wartość reklamowa wynosi ponad 198,7 mln zł przy liczbie publikacji bliskiej 35,8 tys. oraz zasięgu informacji szacowanym na 695,7 mln. Oznacza to, że kontakt z przekazami przywołującymi artystkę wyniósł średnio 22 razy na osobę.

W analizowanym okresie piosenkarka pracowała z gwiazdami młodego pokolenia, co zaowocowało teledyskami promującymi utwory z jej kultowego repertuaru, w duecie z Roxie Węgiel, Dawidem Kwiatkowskim czy bryską. Dzięki temu jej ponadczasowa twórczość była widoczna oraz doceniana także wśród młodszego pokolenia. Zaproszeni artyści chętnie pokazywali efekty tych współprac na swoich profilach społecznościowych – jeden z postów na Instagramie Dawida Kwiatkowskiego o utworze „Wielka woda” zdobył ponad 24 tys. polubień.

Maryla Rodowicz jest konsekwentnie wierna swoim odważnym stylizacjom z rzucającymi się w oczy kolorami, wzorami i fasonami. Nie ulega stereotypom związanym z wiekiem, emanuje energią, a jej stroje niezmiennie wywołują emocje i komentarze. Dużą medialność zyskała także informacja o rezygnacji Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu ze współpracy z wokalistką, będącą już jego symbolem. Zaskakująca decyzja organizatorów wydarzenia była nośnym tematem szczególnie w mainstreamowych mediach, które wspierały Marylę Rodowicz.

Artystka cały czas jest także aktywna w mediach społecznościowych. Najwięcej fanów zdobyła na swoim kanale na TikToku, z liczbą obserwujących wynoszącą 286,7 tys., na którym informowała o swoich nowych przedsięwzięciach, podobnie jak na swoim fanpage’u na Facebooku (261 tys. fanów).

W badanym okresie kanał Maryli Rodowicz na YouTubie zyskał 16 tys. nowych obserwujących, nagrania zdobyły 9 mln wyświetleń i 76 tys. interakcji. Na Instagramie dołączyło 9,4 tys. nowych fanów, a pod postami ukazało się 365 tys. interakcji. Facebookowy profil piosenkarki polubiło w tym czasie 6,5 tys. nowych użytkowników, zaś opublikowane treści zdobyły 215 tys. interakcji.

Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM podsumowuje:

Niezależnie od wieku, czy etapu kariery, wokalistki doskonale rozumieją, że samo wydanie płyty czy singla to dziś zaledwie fragment całej układanki. Budowanie marki, to także umiejętna komunikacja z fanami w mediach społecznościowych oraz obecność w mediach mainstreamowych i tworzenie wizerunku, który wykracza poza muzykę. Zarówno młode artystki, jak i te z wieloletnim doświadczeniem wiedzą, że w dzisiejszym świecie to właśnie spójna, autentyczna i angażująca narracja wokół swojej osoby pozwala utrzymać zainteresowanie i budować trwałą, silną markę.