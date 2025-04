Roxie tłumaczy, dlaczego odwołała koncert w ostatniej chwili

fot. mat. pras.

Dziś popołudniu w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie DM Agency dotyczące koncertu Roxie w Toruniu. Występ w klubie Od Nowa miał być ostatnim na trasie Break Tour, ale artystka w ostatniej chwili zdecydowała się go odwołać.

„Drodzy Fani talentu Roxie, z ogromnym żalem jesteśmy zmuszeni powiadomić Was o odwołaniu ostatniego koncertu na trasie Break Tour w Toruniu (27 kwietnia, klub Od Nowa) z nagłych, osobistych powodów artystki. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety nastąpi za pośrednictwem bileterii Eventim do 14 dni roboczych. Przepraszamy za zaistniałą sytuację” – poinformował organizator koncertu.

Roxie wyjaśnia, czym są „powody osobiste”

Roxie, która wystąpiła wczoraj na koncercie „Symfonia Miłosierdzia” w Łagiewnikach, przez kilka godzin milczała, ale wieczorem wyjaśniła przyczyny swojej decyzji. Artystka stwierdziła, że weekend pogrzebu papieża Franciszka nie jest dobrym momentem na jej koncert.

– Kochani, niechętnie i rzadko odnoszę się do sytuacji medialnych. Tym razem czuję, że powinnam. Odwołanie koncertu w Toruniu przez „powody osobiste artystki” to uznanie przeze mnie, że ten weekend nie jest odpowiednim momentem do grania świeckich koncertów. Mam nadzieję, że to zrozumiecie – przekazała w stories na Instagramie Roxie.