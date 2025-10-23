Roxie prezentuje singiel „Codzienność (Pamiętaj Nas)”. To poruszająca opowieść o końcu miłości

Roxie powraca z nowym singlem „Codzienność (Pamiętaj Nas)”, który odsłania refleksyjną stronę jej twórczości. Po lekkim i pełnym nadziei utworze Błękit, artystka tym razem skupia się na emocjach związanych z końcem relacji i pamięcią o wspólnie spędzonych chwilach.

O czym jest „Codzienność (Pamiętaj Nas)”?

Singiel Roxie to ballada o miłości, która odchodzi, ale pozostawia trwały ślad. W tekście artystka opisuje moment, w którym codzienność pełna ciepła i bliskości zaczyna się rozpadać. Utwór jest drugim przedsmakiem jej trzeciego albumu, planowanego na 2026 rok.

Roxie pokazuje, że nawet w bólu można odnaleźć spokój i siłę, by ruszyć dalej – z wdzięcznością za to, co było. „Codzienność (Pamiętaj Nas)” to uniwersalna historia, z którą wiele osób może się utożsamić, inspirująca do refleksji nad relacjami i emocjami towarzyszącymi rozstaniu.

Produkcja i teledysk

Za produkcję utworu odpowiada Hotel Torino, który połączył subtelne brzmienia pianina z nowoczesnym brzmieniem, nadając piosence melancholijny, a zarazem współczesny klimat. W teledysku Roxie symbolicznie żegna swoją przeszłość, balansując między wspomnieniami a tęsknotą.

Prywatnie wokalistka pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim z Kevinem Mglejem, który również współtworzył produkcję utworu. Nowy singiel jest dla Roxie przede wszystkim formą artystycznej ekspresji i sposobem na przekazanie emocji słuchaczom.