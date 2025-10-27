Szukaj
ROSALÍA zapowiada nowy album „LUX” klipem nakręconym w Polsce. W utworze gościnnie Björk i Yves Tumor

Premiera już 7 listopada

2025.10.27

Hiszpańska gwiazda muzyki pop i eksperymentalnego R&B, ROSALÍA, powraca z nowym albumem zatytułowanym „LUX”, który ukaże się już 7 listopada. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydawnictw końcówki roku – zwłaszcza po tajemniczej wizycie artystki w Polsce, która teraz nabiera pełnego znaczenia.

Polska w teledysku do „Berghain”

Najnowszy teledysk artystki został nakręcony w Warszawie. Co więcej, klip współtworzyła polska ekipa twórców. Ich nazwiska wymieniono w opsie teledysku na YouTube.  nazwiska polskich twórców, którzy współpracowali przy produkcji klipu.

ROSALÍA i jej związek z Polską

Wizyta artystki w Warszawie kilka dni temu wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów. Teraz wiadomo, że była to część prac nad nowym projektem. „Berghain” to utwór, który łączy klubową energię z duchową introspekcją – a dzięki obecności Björk i Yves Tumora, całość nabiera artystycznej głębi.

„LUX” – nowy rozdział w karierze artystki

Album „LUX” ma być kontynuacją ewolucji brzmienia ROSALÍI – od flamenco i reggaetonu, przez industrialny pop, po elektroniczne eksperymenty. Fani mogą spodziewać się zarówno tanecznych hitów, jak i emocjonalnych, intymnych kompozycji.

Nie pozostaje nic innego, jak odliczać dni do premiery – bo jeśli „Berghain” jest zapowiedzią tego, co czeka nas na „LUX”, to ROSALÍA ponownie przesunie granice współczesnej muzyki pop.

