Rosalía studiowała żywoty świętych podczas pracy nad albumem „Lux”

Rosalía ujawniła, że podczas tworzenia swojego najnowszego albumu „Lux” spędziła wiele miesięcy na studiowaniu historii świętych i mistyczek. Hiszpańska artystka podkreśla, że to właśnie duchowość kobiet stała się główną inspiracją dla jej czwartego studyjnego wydawnictwa.

Rok pracy w izolacji nad „Lux”

Album „Lux”, który ukazał się w listopadzie, powstawał w niemal całkowitej izolacji. Rosalía przez rok prowadziła intensywne badania i pisała materiał, zagłębiając się w biografie świętych kobiet.

Aż 15 z 18 utworów na płycie inspirowanych jest historiami żeńskich świętych i mistyczek. To właśnie dlatego wokalistka zdecydowała się śpiewać w 14 językach.

W nagraniach wzięła również udział Escolania de Montserrat – jeden z najstarszych chłopięcych chórów w Europie, co dodatkowo podkreśliło duchowy charakter projektu.

Święte zamiast celebrytów

W rozmowie z magazynem „Vogue” Rosalía przyznała, że fascynuje ją sposób, w jaki święte opisywały swoje duchowe doświadczenia.

– Wiele z tych świętych było zakonnicami. Fascynowało mnie poznawanie ich życia i tego, jak wyrażały swoje doświadczenie Boga słowami. To był inny rodzaj wiedzy, inny sposób rozumienia boskości – wyjaśniła artystka.

Wokalistka zaznaczyła również, że we współczesnej kulturze twórcy często inspirują się innymi celebrytami. Ona sama woli czerpać z duchowego dziedzictwa.

– Dziś wielu ludzi odnosi się do celebrytów, a celebryci do innych celebrytów. Ja wolę odnosić się do świętych – dodała.

Wielojęzyczny koncept albumu

Przykładem koncepcyjnego podejścia do materiału jest utwór „De Madrugá”, w którym Rosalía śpiewa po ukraińsku, nawiązując do postaci św. Olgi z Kijowa. Z kolei utwór „Berghain”, inspirowany św. Hildegardą z Bingen, wykonywany jest w języku niemieckim.

Wielojęzyczność albumu ma oddać różnorodność kulturową i duchową postaci, które stały się inspiracją dla artystki.

Symboliczna okładka albumu

Rosalía opowiedziała także o koncepcji wizualnej „Lux”. Na okładce płyty artystka ma na sobie nakrycie głowy przypominające habit, zaprojektowane przez Maison Margiela, oraz biały strój autorstwa Alainpaul, który przywodzi na myśl kaftan bezpieczeństwa.

Jak wyjaśniła, chciała stworzyć obraz symbolizujący kobiecą duchowość. – Szukałam wizerunku, który odda brzmienie albumu, to, o czym śpiewam i skąd pochodzi inspiracja – podkreśliła.

Album „Lux” pokazuje Rosalíę w zupełnie nowym, mistycznym i artystycznie odważnym wydaniu, łącząc muzykę, duchowość i wielokulturowe inspiracje w jednym projekcie.