Rosalía przyznała, że spędziła dwa lata, ucząc się śpiewać przekonująco w innych językach

2025.11.02

Rosalía śpiewa w 13 językach na nowym albumie „LUX”

Rosalía ujawnia, że na swoim nowym albumie „LUX” wykonuje utwory w aż 13 różnych językach. Album ukaże się 7 listopada 2025 nakładem Columbia Records i jest następcą wydanego w 2022 roku krążka „Motomami”.

Wielojęzyczna twórczość Rosalíi

W wywiadzie dla New York Times, Rosalía przyznała, że spędziła dwa lata, ucząc się jak pisać i śpiewać przekonująco w innych językach. Na albumie pojawiają się utwory w hiszpańskim, katalońskim, angielskim, łacinie, sycylijskim, ukraińskim, arabskim, niemieckim i innych.

„To dużo prób zrozumienia, jak działają inne języki… dużo intuicji i prób typu: 'po prostu napiszę i zobaczmy, jak to zabrzmi w innym języku” – przynała artystka. 

Rosalía korzystała z Google Translate, konsultowała się z profesjonalnymi tłumaczami i uczyła się fonetyki, aby poprawnie wymawiać słowa i frazy.

 

Odkrywanie kultur i inspiracje

Artystka wyjaśniła, że nauka języków pozwala jej lepiej poznawać różne kultury:

„Uwielbiam podróżować, uwielbiam uczyć się od innych ludzi. Dlaczego miałabym nie spróbować nauczyć się innego języka i spróbować w nim śpiewać, rozwijając się jako wokalistka, muzyk i artystka? Świat jest tak połączony.”

Single i współpraca z Björk i Yves Tumor

Pierwszym singlem z albumu jest „Berghain”, który Rosalía nagrała we współpracy z Björk i Yves Tumor. Utwór nosi nazwę legendarnego klubu techno w Berlinie i łączy elementy muzyki klasycznej. Tekst zawiera fragmenty w niemieckim, hiszpańskim i angielskim. Teledysk do numeru powstał w Warszawie.

O współpracy z Björk Rosalía mówiła:

„Jest moją ulubioną kobietą i artystką. Spotkałyśmy się dzięki Pablo, El Guincho. Poszłyśmy na tapas w Barcelonie i od razu pomyślałam, że jest najbardziej fascynującą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałam. To był natychmiastowy zachwyt i podziw.”

Aktywność Rosalíi poza muzyką

W ciągu trzech lat od wydania „Motomami”, Rosalía wydała EP z Rauw Alejandro, singiel „Tuya”, a także współpracowała m.in. z Ralphie Choo i LISĄ z BLACKPINK.

Artystka powróci również do aktorstwa, dołączając do obsady trzeciego sezonu „Euphorii”.

„To moja pierwsza praca aktorska. Uczę się, próbuję nie zapominać kwestii, ale to naprawdę inspirujące być obok tych niesamowitych aktorów. To mój pierwszy raz, próbuję, bawię się, improwizuję.”

