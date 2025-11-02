Rosalía śpiewa w 13 językach na nowym albumie „LUX”

Rosalía ujawnia, że na swoim nowym albumie „LUX” wykonuje utwory w aż 13 różnych językach. Album ukaże się 7 listopada 2025 nakładem Columbia Records i jest następcą wydanego w 2022 roku krążka „Motomami”.

Wielojęzyczna twórczość Rosalíi

W wywiadzie dla New York Times, Rosalía przyznała, że spędziła dwa lata, ucząc się jak pisać i śpiewać przekonująco w innych językach. Na albumie pojawiają się utwory w hiszpańskim, katalońskim, angielskim, łacinie, sycylijskim, ukraińskim, arabskim, niemieckim i innych.

„To dużo prób zrozumienia, jak działają inne języki… dużo intuicji i prób typu: 'po prostu napiszę i zobaczmy, jak to zabrzmi w innym języku” – przynała artystka.

Rosalía korzystała z Google Translate, konsultowała się z profesjonalnymi tłumaczami i uczyła się fonetyki, aby poprawnie wymawiać słowa i frazy.

Odkrywanie kultur i inspiracje

Artystka wyjaśniła, że nauka języków pozwala jej lepiej poznawać różne kultury:

„Uwielbiam podróżować, uwielbiam uczyć się od innych ludzi. Dlaczego miałabym nie spróbować nauczyć się innego języka i spróbować w nim śpiewać, rozwijając się jako wokalistka, muzyk i artystka? Świat jest tak połączony.”

Single i współpraca z Björk i Yves Tumor

Pierwszym singlem z albumu jest „Berghain”, który Rosalía nagrała we współpracy z Björk i Yves Tumor. Utwór nosi nazwę legendarnego klubu techno w Berlinie i łączy elementy muzyki klasycznej. Tekst zawiera fragmenty w niemieckim, hiszpańskim i angielskim. Teledysk do numeru powstał w Warszawie.

O współpracy z Björk Rosalía mówiła:

„Jest moją ulubioną kobietą i artystką. Spotkałyśmy się dzięki Pablo, El Guincho. Poszłyśmy na tapas w Barcelonie i od razu pomyślałam, że jest najbardziej fascynującą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałam. To był natychmiastowy zachwyt i podziw.”

Aktywność Rosalíi poza muzyką

W ciągu trzech lat od wydania „Motomami”, Rosalía wydała EP z Rauw Alejandro, singiel „Tuya”, a także współpracowała m.in. z Ralphie Choo i LISĄ z BLACKPINK.

Artystka powróci również do aktorstwa, dołączając do obsady trzeciego sezonu „Euphorii”.