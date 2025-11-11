Rosalía o „cancel culture” po krytyce braku wsparcia dla Palestyny

Rosalía zabrała głos w sprawie tzw. „cancel culture” po tym, jak spotkała się z krytyką za brak publicznego wsparcia dla Palestyny. W lipcu projektant mody Miguel Adrover ogłosił, że nie stworzy dla niej sukni na zamówienie, argumentując, że nie współpracuje z osobami, które nie deklarują wsparcia dla Palestyny w kontekście trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Artystka wyjaśnia powody swojej ciszy

W odpowiedzi na krytykę Rosalía przyznała w wywiadzie dla francuskiej gazety Le Monde, że wyłączyła telefon, aby w pełni skupić się na tworzeniu swojego nowego albumu Lux. To tłumaczyło jej ograniczoną obecność w mediach i brak komentarza dotyczącego konfliktu.

Rosalía komentuje „cancel culture”

W nowym wywiadzie dla The Guardian wokalistka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat kultury unieważniania:

„Widzę, że cancel culture dzieje się powszechnie w internecie, wobec każdego. To zawsze jest dla mnie dziwne. Myślę, że potrzeba znacznie więcej kultury wybaczania.”

Dodała także:

„Nie skasowałabym przyjaciela tylko dlatego, że myślimy inaczej.”

Refleksja nad własnymi błędami i misją

Rosalía przyznała, że wciąż ma wiele do nauki:

„Zawsze czuję, że mam tak wiele do nauczenia się i zawsze staram się robić rzeczy lepiej. Jednocześnie bardzo podoba mi się to, co powiedział Barthes o 'antybohaterze … który potrafi znosić sprzeczności bez wstydu’. Wszyscy mamy sprzeczności.”

Artystka podkreśliła znaczenie pozostawania wierną swojej misji:

„To niemożliwe, by nie mieć sprzeczności w tak niedoskonałym świecie, w którym żyjemy. Staram się więc pozostawać połączona z tym, co jest moją misją, czyli tworzeniem muzyki z najbardziej kochającego miejsca.”

Nowy album Lux

Rosalía wydała Lux, swój czwarty studyjny album, 7 listopada 2025 roku. Materiał został doceniony przez krytyków i fanów, którzy podkreślają innowacyjne brzmienie oraz dojrzałość artystyczną wokalistki.