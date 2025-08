Roksana Węgiel wyprowadza się z Polski

fot. P. Tarasewicz

Jedyną stałą w życiu Roxie Węgiel jest zmiana. Wokół młodej gwiazdy dzieje się tak dużo, że fani nie zawsze nadążają. Artystka w marcu zapowiedziała, że wyprowadza się z Polski. – Życie na dwa państwa to będzie spore wyzwanie, ale wydarzy się coś wyjątkowego. (…) Nie mogę się doczekać, żeby zdradzić Wam więcej – zapowiadała wówczas.

Roxie Węgiel idzie na studia

Po kilku miesiącach temat wraca. Artystka rozpocznie za kilka tygodni studia na kierunku związanym z songwritingiem i produkcją muzyczną. To znaczy, że Roxie musi przenieść się do Londynu.

– W Rzymie: dowiedziałam się, że dostałam się na jeden ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie i przeprowadzam się do Londynu, zagrałam na dwóch pięknych koncertach, uczestniczyłam w Jubileuszu młodych, gdzie spotkałam Papieża, zobaczyłam oryginalne rękopisy Mickiewicza i Norwida, jadałam włoskie jedzenie i zwiedzałam cudowne miejsca. Love my life! – zakomunikowała fanom uradowana gwiazda, podsumowując niedawną wycieczkę do Włoch.