Roksana Węgiel i Kevin Mglej przekazali radosną nowinę

Nowy etap w życiu pary

2025.10.20

opublikował:

Roksana Węgiel i Kevin Mglej przekazali radosną nowinę

Młoda para podzieliła się z fanami ekscytującą wiadomością. Roksana i Kevin zakupili działkę, na której wkrótce rozpocznie się budowa ich wymarzonego domu. To kolejny krok w kierunku stabilizacji i wspólnej przyszłości, który z pewnością przyciągnie uwagę mediów i fanów.

Nowy etap w życiu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Dotychczas para mieszkała w warszawskim apartamencie, który Roksana kupiła w wieku 18 lat. Teraz, myśląc o przyszłości, zdecydowali się na inwestycję w działkę, która pozwoli im zrealizować marzenie o własnym, wymarzonym domu.

– Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia… Dużo się dzieje, wkrótce premiera nowego singla, bądźcie czujni! – napisała wokaliska.

Roksana, znana ze swojej karierze muzycznej i aktywności medialnej, otrzymała pełne wsparcie od Kevina, który także angażuje się w realizację ich wspólnych planów. Budowa nowego domu to dla nich nie tylko krok w kierunku komfortowego życia, ale także symbol poważnych decyzji i dojrzałości życiowej.

