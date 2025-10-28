Szukaj
Róisín Murphy usunięta z festiwalu w Stambule po kontrowersyjnych wpisach o osobach transpłciowych

Wpis Murphy i reakcje społeczności

2025.10.28

Róisín Murphy usunięta z festiwalu w Stambule po kontrowersyjnych wpisach o osobach transpłciowych

Foto:@piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Róisín Murphy została usunięta z programu Back In Town Festival w Stambule w Turcji, po tym jak jej ostatnie posty dotyczące osób trans wywołały falę krytyki.

Murphy już w 2023 roku spotkała się z negatywnymi reakcjami po komentarzu na Facebooku, w którym krytykowała stosowanie blokad dojrzewania u młodych osób transpłciowych. Choć potem przeprosiła, twierdząc, że „nie może wystarczająco przeprosić za wywołanie tego medialnego gniewu”, w zeszłym tygodniu opublikowała kolejny wpis dotyczący osób trans, prezentując wykres, który według niej pokazuje spadek liczby młodych ludzi identyfikujących się jako trans lub niebinarni.

Reakcja organizatorów festiwalu w Stambule

Organizatorzy Back In Town Festival wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że Murphy zostaje usunięta z programu:

„Nie czulibyśmy się komfortowo z taką artystką w line-upie. Chcemy, aby wszyscy czuli się bezpiecznie i mile widziani, a ostatnie wypowiedzi artystki stoją w sprzeczności z tymi wartościami.”

Festiwal odbędzie się zgodnie z planem, a nowy headliner zostanie ogłoszony wkrótce.

Wpis Murphy i reakcje społeczności

Róisín Murphy odpowiedziała na krytykę długim postem na X, w którym twierdziła, że jej wpis miał na celu wskazanie „zagrożeń ideologii trans” i zaznaczyła, że nie żywi nienawiści wobec osób transpłciowych. Dodała, że artystom należy się przestrzeń i wolność do tworzenia, niezależnie od presji mediów społecznościowych.

W odpowiedzi artyści tacy jak CMAT, Lambrini Girls i The Blessed Madonna krytykowali Murphy, podkreślając, że jej wypowiedzi są szkodliwe dla społeczności trans i niebinarnych. Lambrini Girls zauważyły, że spadek identyfikacji może wynikać z nasilającej się anty-trans retoryki i zagrożeń legislacyjnych, które wpływają na raportowanie danych i poczucie bezpieczeństwa osób trans.

Kontynuacja kariery muzycznej Murphy

Pomimo kontrowersji, Murphy kontynuuje występy na dużych festiwalach i koncertach. W 2024 roku wspierała New Order na koncercie w Manchesterze, była headlinerem All Together Now Festival w Irlandii, a także wystąpiła na Primavera Sound, dzieląc scenę z Pulp, Justice, Troye Sivan, PJ Harvey, Bikini Kill i Charli XCX. W 2025 roku artystka grała m.in. na festiwalach LIDO, MEO Kalorama i Electric Castle.

