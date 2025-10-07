Szukaj
Roger Waters po raz kolejny krytykuje formntmana Radiohead

Konflikt wokół konfliktu Izrael-Palestyna

2025.10.07

Roger Waters po raz kolejny krytykuje formntmana Radiohead

Roger Waters, były członek legendarnego zespołu Pink Floyd, ponownie skrytykował Thoma Yorke’a, frontmana Radiohead, określając go jako „nieśmiałego faceta” i dodając, że jest „niemiłym towarzystwem”. Waters wcześniej wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o Yorke’u i zespole Radiohead.

Konflikt wokół konfliktu Izrael-Palestyna

W grudniu ubiegłego roku Waters skrytykował Yorke’a i Jonny’ego Greenwooda za ich podejście do kwestii Izraela i Palestyny. Waters jest od 2011 roku aktywnym zwolennikiem ruchu BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) i publicznie sprzeciwiał się koncertowi Radiohead w Tel Awiwie w 2017 roku.

Yorke odpowiedział wówczas:

„Granie w danym kraju nie oznacza poparcia jego rządu. Nie popieramy Netanyahu bardziej niż Trumpa.”

Nowe komentarze Rogera Watersa

W wywiadzie dla The Katie Halper Show, Waters został zapytany o Yorke’a. Początkowo stwierdził „nie wchodźmy na ten temat”, ale później dodał:

„To nieśmiały facet. Uważam, że jest niemiłym towarzystwem.”

„Napisałem mu wiele listów, wiesz… On odpowiedział, był bardzo złośliwy i próbował być zabawny. Wszystko to znajdzie się w moich wspomnieniach.”

Stanowisko Thoma Yorke’a

Yorke wielokrotnie wyjaśniał swoją postawę wobec konfliktu Izrael-Palestyna. W maju tego roku napisał obszerny post w mediach społecznościowych, komentując wydarzenia w Gazie i tłumacząc swoje zachowanie podczas koncertu w Melbourne w październiku zeszłego roku, gdy przerwał występ po konfrontacji z protestującym fanem.

Yorke zaznaczył:

„Moja cisza miała na celu szacunek dla wszystkich cierpiących i zmarłych, i nie chciałem trywializować sytuacji kilkoma słowami… Moja muzyka powinna wystarczyć, aby pokazać, że nie wspieram żadnej formy ekstremizmu ani dehumanizacji innych.”

Reakcje członków Radiohead

W odpowiedzi na konflikt, gitarzysta zespołu Ed O’Brien wyraził swoje oburzenie wydarzeniami 7 października i ich konsekwencjami:

„Jak wielu z was, uważam wydarzenia za zbyt okropne na słowa… Wzywam do natychmiastowego zawieszenia broni i zwrotu zakładników.”

Koncerty Radiohead po siedmiu latach

Radiohead ogłosiło trasę UK i Europa na listopad i grudzień 2025, pierwsze koncerty po ponad siedmiu latach. Zespół zagra m.in. w Madrycie, Bolonii, Londynie (O2), Kopenhadze i Berlinie. Ich ostatni występ odbył się 1 sierpnia 2018 roku w Wells Fargo Center w Filadelfii, kończąc trasę promującą album A Moon Shaped Pool z 2017 roku.

 

