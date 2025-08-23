Rodzina Stanisława Soyki zabrała głos

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Oświadczenie rodziny opublikowane na Instagramie

Rodzina Stanisława Soyki zamieściła w mediach społecznościowych wzruszające podziękowania dla fanów i wszystkich, którzy okazali wsparcie po śmierci muzyka. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie czytamy:

„W imieniu całej rodziny i bliskich Stanisława Soyki pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie kondolencje, słowa wsparcia, obecność i każdy gest otuchy, który otrzymaliśmy w ostatnich dniach.”

Reakcje mediów i dalszy kontekst wydarzeń

Informacja o śmierci Soyki, który w czwartek miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festivalu, wstrząsnęła opinią publiczną. W związku z tragedią, transmisję telewizyjną wydarzenia przerwano, a prowadzący wyrazili na antenie TVN wyrazy współczucia dla rodziny artysty

Wcześniej prokuratura w Sopocie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Zaplanowano również sekcję zwłok, a czynności nie wykazały udziału osób trzecich