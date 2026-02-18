Rodzeństwo Natalii Szroeder stworzyło własny zespół. meh.masza.stas wchodzi na scenę

CGM

2026.02.18

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Rodzeństwo Natalia Szroeder postanowiło pójść w ślady sławnej siostry i założyło własny zespół. Marcelina, Melchior i Stanisław tworzą grupę meh.masza.stas, która już zaczyna zdobywać pierwsze doświadczenia koncertowe i udostępniać własną muzykę.

Natalia Szroeder – muzyka w rodzinie

Natalia Szroeder to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Jej kariera rozpoczęła się już w dzieciństwie – uczestnictwo w programach takich jak „Od przedszkola do Opola” i wygrana w „Szansie na sukces” otworzyły jej drogę do profesjonalnej sceny muzycznej. Prawdziwy przełom nastąpił w 2012 roku, kiedy rozpoczęła współpracę z Liberem, wydając hity takie jak „Wszystkiego na raz” i „Nie patrzę w dół”.

Artystka od 2024 roku zasiada również w jury programu Must Be The Music. Tylko muzyka, co dodatkowo umacnia jej pozycję w polskiej branży muzycznej. Szroeder nie ukrywa, że muzyka od zawsze była istotną częścią życia jej rodziny.

meh.masza.stas – debiut rodzeństwa Szroeder

Rok temu Marcelina, Melchior i Stanisław postanowili spróbować swoich sił na scenie muzycznej, tworząc rockowy zespół meh.masza.stas.x i teledysków, a ostatnio zaczęła występować na koncertach.

Kilka dni temu w warszawskim klubie Stodoła odbył się koncert Natalii Szroeder, podczas którego rodzeństwo wystąpiło jako support. To pierwszy krok młodych muzyków w kierunku budowania własnej obecności w polskiej branży muzycznej.

