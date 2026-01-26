Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

foto: mat. pras.
Rod Stewart stanowczo skrytykował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za jego fałszywe wypowiedzi na temat brytyjskich wojsk walczących w Afganistanie. Legendarny muzyk nie krył oburzenia, nazywając słowa Trumpa „nie do zniesienia” i domagając się oficjalnych przeprosin.
Kontrowersyjne słowa Trumpa o NATO i Afganistanie
Sprawa wybuchła po wywiadzie Donalda Trumpa dla Fox News, udzielonym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Prezydent USA zakwestionował w nim lojalność sojuszników z NATO, sugerując, że niektóre kraje – w tym Wielka Brytania – miały unikać bezpośredniego udziału w walkach na froncie w Afganistanie.
Wypowiedź ta spotkała się z ostrą krytyką zarówno ze strony brytyjskich polityków, jak i opinii publicznej, która przypomniała o setkach ofiar poniesionych przez brytyjskie wojska podczas konfliktu.
Rod Stewart: „Jestem rycerzem i mam prawo do swojej opinii”
Rod Stewart, który w 2016 roku otrzymał tytuł szlachecki, opublikował na Instagramie emocjonalne nagranie wideo, w którym otwarcie potępił słowa Trumpa.
– Mogę być tylko skromnym rockmanem, ale jestem też rycerzem tego królestwa i mam swoje poglądy – powiedział artysta.
– Urodziłem się tuż po wojnie i mam ogromny szacunek dla naszych sił zbrojnych, które walczyły i oddały życie za naszą wolność.
„Trump obraża poległych żołnierzy”
Muzyk nie szczędził ostrych słów, przypominając, że w Afganistanie zginęło 457 brytyjskich żołnierzy. Stewart podkreślił, że umniejszanie ich roli jest nie tylko nieprawdziwe, ale też głęboko krzywdzące.
– Straciliśmy ponad 400 naszych chłopaków. Pomyślcie o ich rodzicach. A Trump nazywa ich niemal tchórzami. To jest nie do zniesienia – mówił wzburzony artysta, określając prezydenta mianem „draft dodgera”, nawiązując do unikania przez Trumpa służby wojskowej.
Apel do Keira Starmera i Nigela Farage’a
Rod Stewart zaapelował bezpośrednio do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera oraz lidera Reform UK Nigela Farage’a, aby wywarli presję na Trumpa i doprowadzili do jego przeprosin.
– Proszę was, premierze Starmer i Farage, abyście zmusili Trumpa do przeprosin – zakończył swoje wystąpienie.
Wyświetl ten post na Instagramie
Reakcja brytyjskiego rządu
Keir Starmer szybko odniósł się do sprawy, stwierdzając, że wypowiedzi Trumpa były „obraźliwe i całkowicie błędne”. Premier podkreślił kluczową rolę, jaką brytyjskie siły odegrały w Afganistanie, oraz zaznaczył, że ich poświęcenie nie może być podważane.
Dawna relacja Stewarta z Trumpem
Rod Stewart ujawnił, że w przeszłości znał Donalda Trumpa prywatnie – byli nawet sąsiadami. Jak przyznał, ich relacje diametralnie się zmieniły po tym, jak Trump został prezydentem.
– Stał się kimś zupełnie innym, kimś, kogo nie znałem – powiedział artysta, dodając, że polityka Trumpa wobec konfliktu w Strefie Gazy całkowicie przekreśla możliwość odbudowania relacji.
Polityczne kontrowersje wokół Rod Stewarta
Warto przypomnieć, że Stewart sam wzbudził kontrowersje w zeszłym roku, gdy wyraził sympatię dla Nigela Farage’a i partii Reform UK. Artysta tłumaczył wtedy, że Brytyjczycy są zmęczeni rządami konserwatystów i chcą zmian.
Rod Stewart nie zwalnia tempa
Poza politycznymi wypowiedziami Stewart wciąż pozostaje aktywny muzycznie. W 2025 roku wystąpił w legendarnym slocie na festiwalu Glastonbury, a jego koncert został bardzo dobrze oceniony przez krytyków, którzy podkreślali świetną formę wokalną i charyzmę artysty.