Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

foto: mat. pras.

Rod Stewart stanowczo skrytykował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za jego fałszywe wypowiedzi na temat brytyjskich wojsk walczących w Afganistanie. Legendarny muzyk nie krył oburzenia, nazywając słowa Trumpa „nie do zniesienia” i domagając się oficjalnych przeprosin.

Kontrowersyjne słowa Trumpa o NATO i Afganistanie

Sprawa wybuchła po wywiadzie Donalda Trumpa dla Fox News, udzielonym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Prezydent USA zakwestionował w nim lojalność sojuszników z NATO, sugerując, że niektóre kraje – w tym Wielka Brytania – miały unikać bezpośredniego udziału w walkach na froncie w Afganistanie.

Wypowiedź ta spotkała się z ostrą krytyką zarówno ze strony brytyjskich polityków, jak i opinii publicznej, która przypomniała o setkach ofiar poniesionych przez brytyjskie wojska podczas konfliktu.

Rod Stewart: „Jestem rycerzem i mam prawo do swojej opinii”

Rod Stewart, który w 2016 roku otrzymał tytuł szlachecki, opublikował na Instagramie emocjonalne nagranie wideo, w którym otwarcie potępił słowa Trumpa.

– Mogę być tylko skromnym rockmanem, ale jestem też rycerzem tego królestwa i mam swoje poglądy – powiedział artysta.

– Urodziłem się tuż po wojnie i mam ogromny szacunek dla naszych sił zbrojnych, które walczyły i oddały życie za naszą wolność.

„Trump obraża poległych żołnierzy”

Muzyk nie szczędził ostrych słów, przypominając, że w Afganistanie zginęło 457 brytyjskich żołnierzy. Stewart podkreślił, że umniejszanie ich roli jest nie tylko nieprawdziwe, ale też głęboko krzywdzące.

– Straciliśmy ponad 400 naszych chłopaków. Pomyślcie o ich rodzicach. A Trump nazywa ich niemal tchórzami. To jest nie do zniesienia – mówił wzburzony artysta, określając prezydenta mianem „draft dodgera”, nawiązując do unikania przez Trumpa służby wojskowej.

Apel do Keira Starmera i Nigela Farage’a

Rod Stewart zaapelował bezpośrednio do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera oraz lidera Reform UK Nigela Farage’a, aby wywarli presję na Trumpa i doprowadzili do jego przeprosin.

– Proszę was, premierze Starmer i Farage, abyście zmusili Trumpa do przeprosin – zakończył swoje wystąpienie.