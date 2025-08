Robert Trujillo z Metalliki oddaje hołd Ozzy’emu Osbourne’owi

foto: P. Tarasewicz

Emocjonalny wpis basisty Metalliki

Robert Trujillo, basista zespołu Metallica i były członek zespołu Ozzy’ego Osbourne’a, opublikował wzruszający wpis w mediach społecznościowych tuż przed udziałem w pogrzebie legendarnego wokalisty.

Wspomnienie wspólnej kariery i muzycznej drogi

Trujillo i Ozzy Osbourne współpracowali ze sobą przez wiele lat, a muzyk podkreślił, że był to jeden z najważniejszych etapów jego kariery. Ozzy był dla niego nie tylko pracodawcą, ale też mentorem i „bramą do świata wielkiej muzyki”, jak sam ujął to w poście.

„Ozzy był pośrednikiem w tak wielu nowych relacjach, zarówno w twórczej współpracy, jak i w prawdziwych, trwałych przyjaźniach. Mam na myśli to, że Joe Holmes jest ojcem chrzestnym Lullah, a Mike Bordin ojcem chrzestnym Tye’a – oba te powiązania wywodzą się bezpośrednio z mojej przyjaźni z Ozzym. Dzięki Ozzy’emu Infectious Grooves mogło ruszyć w trasę w 1991 roku jako zupełnie nowy zespół, a wtedy nie był to nawet zespół, tylko kilka fajnych piosenek, które nagraliśmy. Nie byliśmy gotowi na trasę, ale on sprawił, że wkroczyliśmy i to się udało. Uwielbiał piosenkę „Therapy”, w której wystąpił gościnnie i która tak naprawdę zapoczątkowała historię Infectious w latach 90. Domagał się, żebyśmy wystąpili jako support na trasie „Theater of Madness”. Mówił: „Jestem twoim najlepszym przyjacielem, Rob, uwielbiam ten bas, a im bardziej funky i cięższy, tym lepszy!”. Był bramą do wszystkiego. Ozzy był skromnym człowiekiem, a czasami tak szczery, że aż bolało, ale jego poczucie humoru sprawiało, że wszystko było absolutnie niesamowite. Trasa koncertowa z Ozzym i Zakkiem zawsze była szaloną przygodą. Ta dwójka razem… to był szalony, niesamowity rollercoaster. Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni za jego serce i duszę. Ozzy i Black Sabbath byli i nadal są ścieżką dźwiękową naszych żyć. Inspiracja, którą nam dali, jest nie do opisania. Moim zdaniem, pierwszy prawdziwy alternatywny zespół rockowy. Czas oddać hołd, podzielić się naszą miłością i zaoferować wsparcie Sharon i rodzinie. To bolesne, ale wiemy, że Ozzy dał nam wszystko, co miał w ostatnich dniach swojego życia. Jestem zaszczycony, że Lars, James, Kirk i ja (Metallica) mogliśmy świętować z nim, dzielić się naszą muzyką i muzyką Sabbath w tak wyjątkowy dzień w Birmingham. Bycie częścią tego wydarzenia znaczyło dla nas bardzo wiele”.

Pogrzeb w Birmingham i pożegnanie legendy

Pogrzeb Ozzy’ego Osbourne’a odbył się 30 lipca w Birmingham, jego rodzinnym mieście. W wydarzeniu uczestniczyły setki fanów, a także przedstawiciele branży muzycznej, w tym członkowie Metalliki. Dla wielu był to symboliczne pożegnanie z jednym z najważniejszych artystów w historii muzyki rockowej.