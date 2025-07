Robert Plant z nowym zespołem

fot. Tom Oldham

Robert Plant zapowiada wydanie „Saving Grace”, pierwszego albumu z nowym zespołem. Płyta, którą artysta nazywa „zbiorem rzeczy znalezionych”, ukaże się 26 września nakładem Nonesuch Records. Choć niedawne muzyczne przygody zawiodły Planta do Nashville – gdzie ponownie połączył siły z Alison Krauss, tworząc nominowany do Grammy album „Raise The Roof” (2021) – najnowsze dzieło powstawało od czasu lockdownu na angielskiej wsi.

Nowy projekt wokalisty Led Zeppelin

To właśnie na prowincji Plant trafił na grupę różnorodnych muzyków, którzy podobnie jak on skłaniali się ku jego ukochanym zakątkom działających na wyobraźnię piosenek. Razem, Plant i zespół Saving Grace w składzie Suzi Dian (wokal), Oli Jefferson (perkusja), Tony Kelsey (gitara), Matt Worley (banjo, smyki) i Barney Morse-Brown (wiolonczela) spędzili ostatnie 6 lat rozwijając się w szeroko zakrojony warsztat stylów i osobowości, przeplatając czas i okoliczności z radością i rezygnacją.

Po wcześniejszych wydawnictwach w barwach Nonesuch Records, „lullaby and… The Ceaseless Roar” (2014) i „Carry Fire – Saving Grace” (2017), „Saving Grace” to kolejny rozdział w karierze Roberta Planta. Za produkcję materiału odpowiadają Robert Plant i Saving Grace, a nagrania odbyły się między kwietniem 2019 i styczniem 2025 roku. Płyta daje nowe życie stuletniej muzyce, którą w przeszłości wykonywali m.in. Memphis Minnie, Bob Mosley (Moby Grape), Blind Willie Johnson, The Low Anthem, Martha Scanlan, Sarah Siskind czy Mimi Parker i Low Alana Sparhawka.

Lista utworów „Saving Grace”:

Chevrolet

As I Roved Out

It’s A Beautiful Day Today

Soul Of A Man

Ticket Taker

I Never Will Marry

Higher Rock

Too Far From You

Everybody’s Song

Gospel Plough