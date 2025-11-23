Robert Plant wykonuje klasyk Led Zeppelin podczas Tiny Desk Concert. „To jak Live Aid – tam też się nie słyszałem”

Robert Plant, legenda rocka i były frontman Led Zeppelin, wystąpił w najnowszej odsłonie NPR Tiny Desk Concert, prezentując pięć utworów z różnych etapów swojej kariery. Seria Tiny Desk od lat gromadzi najważniejszych artystów świata, a jego odsłona z Plantem potwierdza jej kultowy status.

Skład i otwierający żart Plante’a

Na scenie towarzyszyli mu:

Suzi Dian – wokal, akordeon

Matt Worley – gitara, banjo, cuatro

Tony Kelsey – gitara

Barney Morse-Brown – wiolonczela

Oli Jefferson – perkusja

Plant rozpoczął występ od żartu nawiązującego do słynnego koncertu Live Aid:



„To jest jak Live Aid. Tam też nie mogłem się usłyszeć.”

Setlista: mieszanka folku, coverów i klasyków

Podczas koncertu artysta wykonał m.in.:

poruszający cover Low – „Everybody’s Song” ,

interpretację Moby Grape – „It’s a Beautiful Day Today” ,

a na zakończenie duet z Suzi Dian przy „Gallows Pole”, utworze znanym z albumu Led Zeppelin III (1970).

Przed wykonaniem finałowego utworu Plant oddał hołd Lead Belly’emu, amerykańskiemu bluesmanowi, który wprowadził go w świat „Gallows Pole”:



„Jego pamięć żyje we wszystkim, czego dotykałem w muzyce.”

Trasa koncertowa Saving Grace

Występ Tiny Desk zbiegł się z końcówką amerykańskiej trasy Plant’a i jego zespołu Saving Grace. Ostatni koncert w USA zaplanowano na 23 listopada w Valley Center (Kalifornia). Następnie grupa wróci do Wielkiej Brytanii, gdzie występują aż do 23 grudnia.

Robert Plant w innych projektach

Wcześniej w tym roku Plant połączył siły z Paulem Wellerem przy utworze „Clive’s Song”, będącym częścią albumu z coverami “Find El Dorado”.

PETA proponuje zmianę nazwiska… na „Robert Plant Wool”

W ostatnich tygodniach pojawiła się również nietypowa inicjatywa. Organizacja PETA zwróciła się do Plant’a, by tymczasowo zmienił swoje nazwisko na Robert Plant Wool, promując listopad jako Miesiąc Wełny Roślinnej.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na roślinne alternatywy dla wełny, takie jak włókna z bawełny, konopi czy odpadów pomarańczowych, oraz ograniczenie korzystania z przemysłu wełny i kaszmiru.