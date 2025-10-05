Szukaj
Robert Plant nie spoczywa na laurach. Nowy album mistrza rocka – „Saving Grace”

Intymny klimat i organiczne brzmienie

2025.10.05

Robert Plant, legendarny frontman Led Zeppelin, powraca z nowym albumem „Saving Grace”. To pierwsze wydawnictwo nagrane z jego nowym zespołem, nad którym artysta pracował przez ostatnich sześć lat.

Robert Plant prezentuje „Saving Grace” – powrót do muzycznych korzeni

Nowy projekt Roberta Planta to efekt współpracy z grupą uznanych muzyków. W skład zespołu Saving Grace wchodzą: wokalistka Suzi Dian, perkusista Oli Jefferson, gitarzysta Tony Kelsey, multiinstrumentalista Matt Worley (banjo, skrzypce) oraz wiolonczelista Barney Morse-Brown.

Na albumie znalazło się dziesięć utworów, które stanowią muzyczną podróż przez klasyczne i współczesne brzmienia – od bluesa i folku, po gospel i psychodeliczny rock. Plant sięga po inspiracje tak różnorodne, jak Memphis Minnie, Blind Willie Johnson, Bob Mosley (Moby Grape), Martha Scanlan, Mimi Parker i Alan Sparhawk (Low), Sarah Siskind czy The Low Anthem.

 

Prace nad albumem rozpoczęły się w 2019 roku w domu Planta na walijskim pograniczu. Zespół nagrywał w swobodnej atmosferze – w stodole, a czasem na świeżym powietrzu.

Efekt? Ciepła, emocjonalna i niezwykle naturalna muzyka, w której słychać echa malijskiego bluesa pustynnego, hipnotycznego groove’u i brytyjskiego folku.

Jak zauważa New York Times:

„[Robert Plant i Suzi Dian] śpiewają w harmonii, podczas gdy zespół rekonfiguruje ulubione muzyczne elementy Planta: blues, celtyckie brzmienia i arabskie klimaty.”

Recenzent nazwał „Saving Grace” jednym z najbardziej wyczekiwanych albumów tej jesieni.

Świetne recenzje i entuzjastyczne przyjęcie

Nowa płyta spotkała się z uznaniem krytyków na całym świecie. Oto wybrane opinie:

Record Collector (*New Album of the Month, ***)

„Ta starannie dobrana mieszanka brytyjskich i amerykańskich wpływów, zarówno dawnych, jak i współczesnych, nosi wyraźny ślad Planta. Saving Grace może wydawać się przypadkowym strzałem w dziesiątkę, ale nie ma wątpliwości, że ten pozornie nieformalny zespół działa z wojskową precyzją.”

Classic Rock (8/10)

„Plant i zespół Saving Grace stworzyli własny katalog klasyków. Podróż Planta wciąż trwa i warto podążać za nim.”

Ultimate Classic Rock

„Album ten dowodzi, że 77-letni Plant jest jednym z niewielu artystów swojego pokolenia, którzy nie spoczywają na laurach… Powracając do przeszłości, Plant nadal umacnia swoją nieustannie ewoluującą spuściznę.”

CLASH (8/10)

„Intymna, emocjonalna i transcendentalna, ciepła mozaika bluesa, alternatywnego country i folkowych opowieści, która budzi na nowo ducha muzyki korzeniowej, przemyślana na nowo dzięki klarowności nowoczesnego spojrzenia.”

Trasa koncertowa w USA i Wielkiej Brytanii

W nadchodzących miesiącach Robert Plant wraz z zespołem Saving Grace ruszą w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, a w grudniu wystąpią również w Wielkiej Brytanii.

Dla fanów muzyki roots, bluesa i legendarnego głosu Planta, „Saving Grace” to pozycja obowiązkowa. To dowód, że artysta – mimo 77 lat – nie zwalnia tempa i wciąż potrafi zaskakiwać świeżością i pasją.

