Szukaj
CGM

Robbie Williams przesuwa premierę płyty. Artysta boi się konkurencji?

Wokalista bardzo chce przegonić The Beatles?

2025.09.17

opublikował:

Robbie Williams przesuwa premierę płyty. Artysta boi się konkurencji?

fot. mat. pras.

21 maja Robbie Williams ogłosił, że jeszcze w tym roku na rynku pojawi się jego nowy album. To już nieaktualne, artysta właśnie przesunął premierę i to o kilka miesięcy. Szykowany pierwotnie na 9 października krążek „Britpop” ukaże się dopiero w lutym 2026 r.

Robbie Williams obawia się Taylor Swift?

Dlaczego Williams przesuwa premierę? W Polsce na ogół robi się to dlatego, że tłocznie nie wyrabiają się na czas, bądź artyści i wytwórnie czekają na gadżety, które mają być dołączane do preorderów. Czy w przypadku Robbiego jest podobnie? Ani artysta, ani jego management czy wytwórnia nie zabrały w tej sprawie głosu, więc fani wyręczają ich, tworząc własne teorie. Niektórzy uważają, że faktycznie mogą być obsuwy w tłoczniach, ale znacznie popularniejsza jest wersja, według której Williams obawia się konkurencji. A dokładniej – boi się Taylor Swift i jej albumu „The Life of a Showgirl”, który wprawdzie ukazuje się tydzień przed pierwotną datą premiery „Britpopu”, ale za to jest pewnikiem do tego, by zagościć na szczytach list przebojów na dłużej.

Z trzynastu wydanych dotychczas solowych płyt Williamsa, aż dwanaście było numerami jeden w Wielkiej Brytanii. Jeśli doliczymy do tego składanki, numerów jeden zrobi się piętnaście. Tyle samo mają na koncie Beatlesi, więc jeśli nowa płyta Robbiego zadebiutuje na szczycie UK Charts, artysta stanie się samodzielnym liderem i tym samym przejdzie do historii. Tylko jeśli to obawa przed Taylor, to czy jest sens przesuwać premierę aż o cztery miesiące? W sumie w lutym na pewno znacznie łatwiej o numer jeden niż jesienią.

Tagi


Popularne newsy

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała
NEWS

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział
NEWS

Malik, czy ty byłeś gangsterem? Raper odpowiedział

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”
NEWS

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Polecane

CGM
Malik Montana odpowiada na zarzuty o demoralizowanie polskiej młodzieży

Malik Montana odpowiada na zarzuty o demoralizowanie polskiej młodzież ...

"Coś w tym jest, stary".

2 minuty temu

CGM
Cardi B jest w ciąży

Cardi B jest w ciąży

Kto będzie ojcem dziecka raperki?

4 godziny temu

CGM
Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE& ...

"Nie sprawdziła się na ekranie, choć dobrze wyglądała na papierze".

4 godziny temu

CGM
Plus i Sztoss z singlem „Adres”

Plus i Sztoss z singlem „Adres”

Artyści przygotowali jeszcze jedną niespodziankę.

6 godzin temu

CGM
Matt Cameron wyjaśnił powody swojego rozstania z Pearl Jamem

Matt Cameron wyjaśnił powody swojego rozstania z Pearl Jamem

Czy to znaczy, że możemy się szykować na powrót Soundgarden?

6 godzin temu

CGM
Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzystaniem wyłącznie elektrycznych ciężarówek

Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzyst ...

„Mam nadzieję, że inni artyści pójdą tą drogą”

10 godzin temu