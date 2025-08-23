Robbie Williams o Oasis: „Zagrałbym support przed ich koncertem”

fot. mat. pras.

Oasis na trasie „Live ’25”

Powrót Oasis na scenę okazał się jednym z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Bracia Liam i Noel Gallagher rozpoczęli trasę „Live ’25” w Cardiff, a kolejne koncerty odbyły się m.in. w Heaton Park w Manchesterze, Wembley Stadium w Londynie, Murrayfield Stadium w Edynburgu oraz Croke Park w Dublinie.

Robbie Williams chce być supportem

Podczas wywiadu dla ITV News, Robbie Williams zaskoczył fanów deklaracją, że chętnie otworzyłby koncerty Oasis:

„Otworzyłbym koncert Oasis. W tym momencie oni są wszechobecni i są na szczycie Zeitgeistu. Nie mogę z tym konkurować, więc tak – wystąpiłbym przed nimi. Nie jesteśmy przyjaciółmi, ale nie sądzę też, żebyśmy byli wrogami”.

Na brytyjskiej części trasy supportem Oasis byli Cast i Richard Ashcroft, w Ameryce dołączą Cage The Elephant, a w Australii Ball Park Music.

Koniec wieloletniej wrogości?

Williams wielokrotnie komentował powrót Oasis, mimo że przez lata miał napięte relacje z braćmi Gallagher. Dawniej Noel nazwał go „grubym tancerzem z Take That”, a Robbie w 2000 roku wyzwał Liama na walkę podczas BRIT Awards.

W ostatnich latach jednak ton jego wypowiedzi złagodniał. Williams przyznał, że jest wielkim fanem zespołu i uważa ich powrót za „moment uzdrowienia dla naszego kraju”. Pochwalił też charyzmę Liama, dodając z przekąsem: „Noel też tam będzie”.

Nowa era w karierze Williamsa

Robbie Williams równolegle prowadzi własną trasę promującą nowy album „Britpop”, który ukaże się 10 października. Na płycie pojawią się m.in. Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Jesse & Joy oraz były kolega z Take That – Gary Barlow.

Przyszłość Oasis

Po europejskich koncertach Oasis wyruszą do Ameryki Północnej, gdzie wystąpią w Toronto, Chicago, East Rutherford, Pasadenie i Mexico City. Następnie wrócą na dwa finałowe koncerty na Wembley, a później odwiedzą Azję, Australię i Amerykę Południową.

Recenzenci już teraz podkreślają, że to „Oasis przeprojektowane na XXI wiek” – koncerty zbierają pięciogwiazdkowe oceny i uznawane są za jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń dekady.