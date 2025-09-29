Rita Ora planuje dokument: „Filmowałam siebie przez ostatnie osiem lat”

Osiem lat nagrań z życia artystki
Rita Ora, 34-letnia piosenkarka, która zdobyła popularność w 2012 roku dzięki utworowi Hot Right Now DJ-a Fresha, pracuje nad dokumentem opartym na materiałach zebranych przez ostatnie osiem lat. Artystka rejestrowała zarówno wzloty, jak i trudności swojej kariery i planuje w końcu udostępnić je publicznie.
Rita powiedziała w rozmowie z The Sun on Sunday:
„Filmowałam siebie przez ostatnie osiem lat i pewnego dnia będę musiała wykorzystać ten materiał. Miałam zalane garderoby, moje stroje nie dotarły na czas. Czasami nie miałam makijażystki i musiałam się chować pod okularami przeciwsłonecznymi.”
Musical o Fyre Festival z Taiką Waititim
Rita Ora wraz z mężem, reżyserem Taiką Waititim, pracuje nad musicalem opartym na katastrofalnym Fyre Festival 2017. Produkcja ma zadebiutować w West Endzie i na Broadwayu.
„To dla West Endu i Broadwayu. Mamy wspaniały zespół i jestem bardzo podekscytowana. Nasze hasło brzmi: ‘Co najgorszego może się wydarzyć?’” – mówi artystka.
Współpraca z Taiką przy teledysku
Taika Waititi wyreżyserował najnowszy teledysk Rity do singla All Natural. Piosenkarka doceniła, że reżyser „zostawił wszystko, by z nią pracować”.
„To była wręcz konieczność, aby to on zrobił ten teledysk, i było mi bardzo miło, że po prostu zostawił wszystko i to zrobił” – przyznała.
Rita ujawniła też zabawną sytuację z planu, gdy Taika zachęcał ekipę do nagrania śmiałych ujęć artystki tańczącej w bieliźnie:
„Filmowałam, a kamerzysta miał robić ujęcia 360 stopni. Taika mówił: ‘Nagrywaj tyłek, nagrywaj tyłek’. Kamerzysta był niezdecydowany, a Taika zachęcał go: ‘Śmiało, możesz nagrywać!’ To było takie zabawne.”