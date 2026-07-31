Malik Montana wraca do rapowych korzeni. „Abi Mosa” to mocny banger dla fanów klasycznego stylu

Malik Montana zaprezentował nowy singiel „Abi Mosa”. Artysta wraca w nim do brzmienia, za którym od dawna tęsknili jego słuchacze. To dynamiczny, bezkompromisowy numer oparty na mocnym bicie i charakterystycznym stylu rapera.

„Abi Mosa” pokazuje Malika Montanę w najlepszym wydaniu

Nowa propozycja to ukłon w stronę fanów klasycznego rapowego oblicza Malika Montany. W „Abi Mosa” nie ma miejsca na kompromisy – od pierwszych sekund utwór stawia na energię, pewność siebie i charakterystyczny dla artysty styl.

Raper ponownie udowadnia, że doskonale odnajduje się w bezpośrednich, mocnych numerach, które od lat są jego znakiem rozpoznawczym.

Za produkcję odpowiada CUZCO$

Za warstwę muzyczną singla odpowiada CUZCO$, który po raz kolejny połączył siły z Malikiem Montaną. Producent przygotował ciężki, nowoczesny beat, idealnie współgrający z flow rapera i podkreślający klimat utworu.

To kolejna współpraca duetu, która pokazuje, że ich muzyczne porozumienie przekłada się na spójne i efektowne brzmienie.

Nowy singiel dla fanów mocnego rapu

„Abi Mosa” to propozycja skierowana przede wszystkim do słuchaczy ceniących bezkompromisowy rap i wyraziste bity. Malik Montana po raz kolejny udowadnia, że potrafi dostarczyć utwór pełen energii, który ma szansę na stałe zagościć na playlistach fanów polskiego hip-hopu.