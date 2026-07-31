NBA YoungBoy zatrzymany za brawurową jazdę. Nagranie z kamer policyjnych podbija internet

foto: Jimmy Fontaine

Do sieci trafiło nagranie z kamer nasobnych policjantów przedstawiające zatrzymanie NBA YoungBoya w stanie Utah. Film szybko stał się viralem, ponieważ funkcjonariusze początkowo nie mieli pojęcia, że zatrzymują jednego z najpopularniejszych amerykańskich raperów.

Policjanci nie rozpoznali NBA YoungBoya

Nagranie pochodzi z zatrzymania, do którego doszło w 2025 roku, jednak dopiero teraz zostało opublikowane i błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Na materiale widać moment, w którym policjanci orientują się, że kierowca, którego zatrzymali, jest znanym artystą.

Według funkcjonariuszy NBA YoungBoy początkowo nie rozumiał, dlaczego został zatrzymany. Policjanci wyjaśnili mu, że jechał z prędkością 109 mil na godzinę (około 175 km/h), co zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Utah stanowi podstawę do aresztowania za niebezpieczną jazdę.

Przeszukanie rapera

Po zatrzymaniu funkcjonariusze przeszukali rapera. Jak wynika z nagrania, znaleźli przy nim jedynie dużą ilość gotówki. Nie zabezpieczono natomiast żadnych innych przedmiotów, które mogłyby skutkować dodatkowymi zarzutami.

To nie pierwsze problemy z prawem

Sprawa dotycząca brawurowej jazdy jest jedną z wielu, z którymi NBA YoungBoy mierzył się w ostatnich latach. Raper był wcześniej oskarżany m.in. o przestępstwa związane z bronią, narkotykami oraz napaściami.

W ubiegłym roku artysta otrzymał jednak ułaskawienie od prezydenta Donalda Trumpa, co zakończyło część jego problemów prawnych.

Nagranie stało się viralem

Internauci zwracają uwagę przede wszystkim na reakcję policjantów, którzy początkowo nie rozpoznali znanego muzyka. Nagranie jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych i pokazuje, że rozpoznawalność w świecie muzyki nie zawsze ma znaczenie podczas policyjnej kontroli.