Rewolucyjna zmiana w „The Voice Kids”. Program będzie szansą na międzynarodową sławę

The Voice Kids 8 Final Live na zywo 03.05.2025 The Voice Kids VIII

Telewizja Polska ogłosiła, że zwycięzca dziewiątej edycji programu „The Voice Kids” będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. Informację potwierdziła dziennikarka „Pytania na śniadanie”, Marta Surnik, podczas porannego programu na antenie TVP.

Zosia Wójcik ostatnią „klasyczną” zwyciężczynią

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się ósma edycja programu, którą wygrała Zosia Wójcik z drużyny Tomsona i Barona. Teraz twórcy formatu ogłaszają ogromne zmiany w zasadach – dziewiąta edycja talent show otwiera nowy rozdział. Od teraz zwycięstwo w programie oznacza nie tylko zdobycie statuetki, nagrody pieniężnej i kontraktu płytowego, ale również automatyczny awans do Eurowizji Junior 2026.

Nowe zasady castingu – szansa dla młodych artystów

W związku ze zmianami wydłużono czas trwania castingów do programu. Dzieci można zgłaszać do 1 czerwca 2025 roku za pośrednictwem strony www.voicecasting.pl. Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych. Formularze nadesłane przez dzieci lub osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

Aby spełnić warunki Eurowizji Junior, do programu można zgłaszać dzieci, które ukończą 8 lat do 18 sierpnia 2025 roku, ale nie ukończą 15 lat do 31 grudnia 2026 roku. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior dopuszcza uczestników wyłącznie w wieku od 9 do 14 lat w dniu finału.

„The Voice Kids” kuźnią talentów Eurowizji Junior

Nie jest tajemnicą, że „The Voice Kids” od lat dostarcza reprezentantów Polski na Eurowizję Junior. Roksana Węgiel, zwyciężczyni programu i Eurowizji Junior 2018, otworzyła ten trend. Rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor. W 2021 roku drugie miejsce zdobyła Sara James – triumfatorka czwartej edycji „The Voice Kids”. W kolejnych latach Polskę reprezentowali także: Ala Tracz (2020), Laura Bączkiewicz (2022), Maja Krzyżewska (2023) oraz Dominik Arim (2024) – wszyscy wywodzący się z programu TVP.

Nowy etap w historii programu

Dzięki tej decyzji Telewizja Polska jeszcze mocniej integruje „The Voice Kids” z Eurowizją Junior, czyniąc z programu nie tylko szansę na karierę w Polsce, ale i na zaistnienie na międzynarodowej scenie muzycznej. Pełny regulamin castingu dostępny jest na stronie www.voicecasting.pl.