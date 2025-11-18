Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Śmierć legendarnych bliźniaczek w Grünwaldzie

Alice i Ellen Kessler, niemieckie bliźniaczki znane na całym świecie, zmarły w wieku 89 lat w swoim domu w Grünwaldzie koło Monachium. Informację o ich śmierci podał niemiecki dziennik BILD. Siostry zdecydowały się na wspomagane samobójstwo, legalne w Niemczech pod ściśle określonymi warunkami. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a śmierć została stwierdzona zgodnie z przepisami.

Kariera Alice i Ellen Kessler – od Saksonii na światowe sceny

Alice i Ellen Kessler urodziły się 20 sierpnia 1936 r. w Saksonii. Już od młodości wyróżniały się talentem tanecznym, wokalnym i synchronizacją w choreografii, co przyciągało uwagę europejskich scen muzycznych. Występowały w prestiżowych programach telewizyjnych, takich jak „Perry Como Show”, kabaretach i rewiach, m.in. w paryskiej Olimpii.

Rok 1959 był przełomowy dla ich kariery – występowały na Eurowizji, reprezentując Niemcy utworem „Heute Abend wollen wir tanzen geh’n”, który zajął 8. miejsce. Dzięki urokowi osobistemu i elegancji stały się ikonami rozrywki lat 50. i 60. XX wieku, a ich kariera trwała dekady.

Bliska więź i ostatnia wola

Prywatnie bliźniaczki były ze sobą niezwykle związane. W kwietniu 2024 r. Ellen Kessler wyznała w wywiadzie dla „BILD”, że wraz z siostrą chciały zostać pochowane w jednej urnie z prochami swojej matki Elsy i psa Yello. Decyzja o wspomaganym samobójstwie była wyrazem ich bliskiej więzi rodzinnej i wzajemnej troski.

Ostatnie publiczne wystąpienia

Jeszcze pod koniec października 2025 r. Alice i Ellen Kessler uczestniczyły w pokazie „ARTistART” w Werksviertel w Monachium, pokazując, że aktywność artystyczna towarzyszyła im do samego końca.

Samobójstwo wspomagane – czym jest i jak różni się od innych form pomocy medycznej w umieraniu?

Samobójstwo wspomagane, nazywane również samobójstwem medycznie wspomaganym, to praktyka polegająca na tym, że osoba nieuleczalnie chora samodzielnie dokonuje aktu zakończenia życia, korzystając z pośredniej pomocy lekarza. W krajach, w których takie działanie jest prawnie dopuszczalne, rolą lekarza jest wyłącznie przygotowanie i przepisanie substancji, natomiast decyzja i wykonanie należą do pacjenta.