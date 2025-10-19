Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Foto: Karol Makurat / Tarakum.pl

Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski w piłce nożnej, który występował na pozycji napastnika, srebrny medalista olimpijski z Barcelony, obecnie komentator w mediach sportowych, znany z ostrego języka i mocnych opinii jest pod wrażenie najnowszej kampanii Spotify, której jedną z twarzy jest Pezet.

– Araújo strzela w 93 minucie na 2-1, a na bandzie reklamowej… raper z Ursynowa – napisał na swoim Facebooku Kowalczyk publikując zdjęcie z reklamą, na której widzimy Pezeta.

