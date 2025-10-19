Szukaj
Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

W tle mecz FC Barcelony

2025.10.19

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Foto: Karol Makurat / Tarakum.pl

Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski w piłce nożnej, który występował na pozycji napastnika, srebrny medalista olimpijski z Barcelony, obecnie komentator w mediach sportowych, znany z ostrego języka i mocnych opinii jest pod wrażenie najnowszej kampanii Spotify, której jedną z twarzy jest Pezet.

– Araújo strzela w 93 minucie na 2-1, a na bandzie reklamowej… raper z Ursynowa – napisał na swoim Facebooku Kowalczyk publikując zdjęcie z reklamą, na której widzimy Pezeta.

 

 

Sam Pezet obserwował mecz na żywo w Barcelonie i relacjonował wydarzenie na swoim Instagramie, pokazując także reklamy promujące jego nadchodzący album.

„Muzyka Popularna” -0 nowy album Pezeta już 31 października 2025

Nowy krążek Pezeta, zatytułowany Muzyka Popularna, ukaże się 31 października 2025 roku. Płytę można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl.

Album łączy trzy pokolenia polskiego rapu – klasyków, artystów przełomu trapowego oraz młodych twórców alternatywnych, a Pezet jest łącznikiem i jednym z najważniejszych głosów polskiego hip-hopu ostatnich dwóch dekad.

Imponująca lista gości i producentów

Na Muzyce Popularnej pojawia się wiele znanych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Gościnnie wystąpili m.in.:

  • Mata, Kaz Bałagane, Kizo, Louis Villain, Chivas, Rene, Faustyna Maciejczuk, Michał Lange, Hanafi.

Za produkcję odpowiadają czołowi twórcy sceny: Kubi Producent, favst, Pedro, Auer, Jonatan, Louis Villain, BeMelo, Err Bits, Bruno i inni.

Tracklista albumu „Muzyka Popularna” – Pezet

  1. Gdy przegrywasz (prod. Kubi Producent)
  2. Odległość (prod. favst)
  3. Pierwszy track (prod. Pedro)
  4. Interfejs (prod. Auer)
  5. Casa de papel skit (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
  6. Casa de papel (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
  7. Z Polski (prod. Da Vosk Docta, favst)
  8. Zizu (prod. Louis Villain, Jonatan)
  9. Presja środowiska feat. Michał Lange (prod. Auer)
  10. Plan B feat. Mata, Kaz Bałagane (prod. Pedro, Frenkie G)
  11. Remake (prod. Deemz)
  12. Miasta portowe feat. Kizo (prod. BeMelo)
  13. Głupi sen (prod. Jonatan)
  14. Czarne lustro (prod. Leśny, cuty Blaki Selektah)
  15. Nitro (prod. Jonatan)
  16. Zachody i zorze (prod. Bruno)
  17. Happysad feat. Hanafi (prod. Hubi, Err Bits, Adash)
  18. Lepiej gonić niż złapać (prod. Jonatan)
  19. Wendy Darling feat. Faustyna Maciejczuk (prod. favst)
  20. Przyciemnione szyby feat. Rene (prod. Raff J.R.)
  21. Lowlife feat. Chivas (prod. Err Bits)
  22. Złamałem kark feat. Louis Villain (prod. Louis Villain)

