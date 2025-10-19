Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Foto: Karol Makurat / Tarakum.pl
Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski w piłce nożnej, który występował na pozycji napastnika, srebrny medalista olimpijski z Barcelony, obecnie komentator w mediach sportowych, znany z ostrego języka i mocnych opinii jest pod wrażenie najnowszej kampanii Spotify, której jedną z twarzy jest Pezet.
– Araújo strzela w 93 minucie na 2-1, a na bandzie reklamowej… raper z Ursynowa – napisał na swoim Facebooku Kowalczyk publikując zdjęcie z reklamą, na której widzimy Pezeta.
Sam Pezet obserwował mecz na żywo w Barcelonie i relacjonował wydarzenie na swoim Instagramie, pokazując także reklamy promujące jego nadchodzący album.
„Muzyka Popularna” -0 nowy album Pezeta już 31 października 2025
Nowy krążek Pezeta, zatytułowany Muzyka Popularna, ukaże się 31 października 2025 roku. Płytę można już zamawiać w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl.
Album łączy trzy pokolenia polskiego rapu – klasyków, artystów przełomu trapowego oraz młodych twórców alternatywnych, a Pezet jest łącznikiem i jednym z najważniejszych głosów polskiego hip-hopu ostatnich dwóch dekad.
Imponująca lista gości i producentów
Na Muzyce Popularnej pojawia się wiele znanych postaci polskiej sceny hip-hopowej. Gościnnie wystąpili m.in.:
- Mata, Kaz Bałagane, Kizo, Louis Villain, Chivas, Rene, Faustyna Maciejczuk, Michał Lange, Hanafi.
Za produkcję odpowiadają czołowi twórcy sceny: Kubi Producent, favst, Pedro, Auer, Jonatan, Louis Villain, BeMelo, Err Bits, Bruno i inni.
Tracklista albumu „Muzyka Popularna” – Pezet
- Gdy przegrywasz (prod. Kubi Producent)
- Odległość (prod. favst)
- Pierwszy track (prod. Pedro)
- Interfejs (prod. Auer)
- Casa de papel skit (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
- Casa de papel (prod. PSR, Pedro, Auer, DKanee, prod_rvmen)
- Z Polski (prod. Da Vosk Docta, favst)
- Zizu (prod. Louis Villain, Jonatan)
- Presja środowiska feat. Michał Lange (prod. Auer)
- Plan B feat. Mata, Kaz Bałagane (prod. Pedro, Frenkie G)
- Remake (prod. Deemz)
- Miasta portowe feat. Kizo (prod. BeMelo)
- Głupi sen (prod. Jonatan)
- Czarne lustro (prod. Leśny, cuty Blaki Selektah)
- Nitro (prod. Jonatan)
- Zachody i zorze (prod. Bruno)
- Happysad feat. Hanafi (prod. Hubi, Err Bits, Adash)
- Lepiej gonić niż złapać (prod. Jonatan)
- Wendy Darling feat. Faustyna Maciejczuk (prod. favst)
- Przyciemnione szyby feat. Rene (prod. Raff J.R.)
- Lowlife feat. Chivas (prod. Err Bits)
- Złamałem kark feat. Louis Villain (prod. Louis Villain)