Szukaj
CGM

Reni Jusis i Jagna Niedzielska łączą muzykę i gotowanie

Beat & Butter I Polish House już na YouTube

2025.09.16

opublikował:

Reni Jusis i Jagna Niedzielska łączą muzykę i gotowanie

Jagna Niedzielska i Reni Jusis łączą swoje światy w wyjątkowym projekcie. Jagna serwuje świeże smaki, Reni miksuje set na deckach, a przyjaciele i znajomi wpadają, żeby razem jeść, tańczyć i cieszyć się chwilą. Półtorej godziny muzyki i gotowania na kanale Beat & Plate.

 

Jagna Niedzielska – kucharka, edukatorka kulinarna i propagatorka zero waste

Jagna Niedzielska to znana polska kucharka, edukatorka kulinarna i propagatorka idei zero waste w kuchni. Choć początkowo studiowała prawo, jej pasja do gotowania skierowała ją na ścieżkę kulinarną. Wychowana w domu, w którym minimalizowano marnowanie żywności, Jagna promuje świadome i odpowiedzialne podejście do jedzenia.

Jagna Niedzielska jest autorką książki „Bez resztek”, w której przedstawia przepisy i praktyczne porady dotyczące wykorzystywania resztek żywności w codziennej kuchni. Dzięki temu książka stała się źródłem inspiracji dla osób chcących gotować w duchu zero waste.

Popularność Jagny wzrosła również dzięki programom telewizyjnym. Prowadzi „Sprytne pomysły Jagny” emitowany w TVN Style i TVN7, a także regularnie pojawia się w kuchni „Dzień Dobry TVN”, dzieląc się kulinarnymi trikami i zdrowymi przepisami.

W mediach społecznościowych Jagna Niedzielska inspiruje tysiące fanów swoimi kulinarnymi pomysłami i edukuje na temat niemarnowania jedzenia. Jej profil na Instagramie (@jagna.niedzielska) śledzi blisko 90 tysięcy osób.

W 2024 roku Jagna Niedzielska wzięła udział w programie „Azja Express”, podróżując po Filipinach razem z Gabi Drzewiecką. Duet zajął drugie miejsce.

Jeżeli szukasz inspiracji do gotowania w duchu zero waste, Jagna Niedzielska to doskonały przykład kulinarnej pasji, odpowiedzialności i kreatywności w kuchni.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide
NEWS

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończ ...

Malik Montana udzielił wywiadu Winiemu

4 godziny temu

CGM
Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych mieszkańców i sprawiedliwość klimatyczną

Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych ...

Koncert z okazji COP30 w São Paulo

5 godzin temu

CGM
Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drastyczny stan zwłok utrudnia śledztwo

Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drasty ...

Policja bada szokujące odkrycie

5 godzin temu

CGM
Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Prawnik potwierdza leczenie artysty

5 godzin temu

CGM
Rolling Stones prawie skończyli nowy album – szczegóły prac w Londynie

Rolling Stones prawie skończyli nowy album – szczegóły prac w Lo ...

Nowa płyta szybciej niż ostatnio

5 godzin temu

CGM
Aerosmith i Yungblud z nowym singlem „My Only Angel”. Pierwsze wydanie legendy rocka od dekady

Aerosmith i Yungblud z nowym singlem „My Only Angel”. Pierwsze wydani ...

Czy „My Only Angel” zapowiada większy projekt?

6 godzin temu