Reni Jusis i Jagna Niedzielska łączą muzykę i gotowanie

Jagna Niedzielska i Reni Jusis łączą swoje światy w wyjątkowym projekcie. Jagna serwuje świeże smaki, Reni miksuje set na deckach, a przyjaciele i znajomi wpadają, żeby razem jeść, tańczyć i cieszyć się chwilą. Półtorej godziny muzyki i gotowania na kanale Beat & Plate.

Jagna Niedzielska – kucharka, edukatorka kulinarna i propagatorka zero waste

Jagna Niedzielska to znana polska kucharka, edukatorka kulinarna i propagatorka idei zero waste w kuchni. Choć początkowo studiowała prawo, jej pasja do gotowania skierowała ją na ścieżkę kulinarną. Wychowana w domu, w którym minimalizowano marnowanie żywności, Jagna promuje świadome i odpowiedzialne podejście do jedzenia.

Jagna Niedzielska jest autorką książki „Bez resztek”, w której przedstawia przepisy i praktyczne porady dotyczące wykorzystywania resztek żywności w codziennej kuchni. Dzięki temu książka stała się źródłem inspiracji dla osób chcących gotować w duchu zero waste.

Popularność Jagny wzrosła również dzięki programom telewizyjnym. Prowadzi „Sprytne pomysły Jagny” emitowany w TVN Style i TVN7, a także regularnie pojawia się w kuchni „Dzień Dobry TVN”, dzieląc się kulinarnymi trikami i zdrowymi przepisami.

W mediach społecznościowych Jagna Niedzielska inspiruje tysiące fanów swoimi kulinarnymi pomysłami i edukuje na temat niemarnowania jedzenia. Jej profil na Instagramie (@jagna.niedzielska) śledzi blisko 90 tysięcy osób.

W 2024 roku Jagna Niedzielska wzięła udział w programie „Azja Express”, podróżując po Filipinach razem z Gabi Drzewiecką. Duet zajął drugie miejsce.

Jeżeli szukasz inspiracji do gotowania w duchu zero waste, Jagna Niedzielska to doskonały przykład kulinarnej pasji, odpowiedzialności i kreatywności w kuchni.