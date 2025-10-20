„Remedium” po latach – Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski w nowej, nostalgicznej odsłonie kultowego hitu

Maryla Rodowicz powraca z kolejnym wyjątkowym duetem. Tym razem artystka połączyła siły z Krzysztofem Zalewskim, by wspólnie zaśpiewać jeden z najbardziej kultowych utworów w jej karierze – „Remedium (Wsiąść do pociągu)”.

Nowa wersja klasyka to spotkanie dwóch pokoleń i dwóch artystycznych światów – doświadczenia i młodości, nostalgii i współczesnej wrażliwości.

Krzysztof Zalewski o współpracy z Marylą Rodowicz

Dla Krzysztofa Zalewskiego udział w tym projekcie to nie tylko muzyczna przygoda, ale też osobista historia. Jak sam wspomina:

„Praca z królową? Piękne doświadczenie. Nieco surrealistyczne, bo miałem wrażenie, jakbym wszedł do mitycznego świata polskich legend i baśni, ale niewątpliwie satysfakcjonujące. Maryla nadal znakomicie śpiewa i emanuje młodzieńczą energią. Jej pasja i miłość do muzyki są naprawdę zaraźliwe. Jestem bardzo wdzięczny za tę przygodę”.

Artysta zdradził również, że wybór utworu nie był przypadkowy – „Remedium” to ulubiona piosenka jego mamy z repertuaru Maryli Rodowicz.

Maryla Rodowicz o nowym „Remedium”

Dla samej Maryli Rodowicz to także wyjątkowy powrót do jednej z najważniejszych piosenek w jej karierze. Artystka nie kryła zachwytu współpracą z Zalewskim:

„Współpraca z Krzyśkiem była samą przyjemnością. Po pierwsze, jest świetnym muzykiem i ma wspaniały wokal – jestem fanką jego muzykalności. W studiu w Łodzi był bardzo skoncentrowany, a współpraca przebiegała w pełni profesjonalnie – powiedziała Maryla Rodowicz”.

Nowe „Remedium” – klasyka w nowoczesnym wydaniu

Nowa wersja „Remedium” to nie tylko nostalgiczna podróż do przeszłości, ale i świeże spojrzenie na ponadczasowy utwór. Wspólna interpretacja Rodowicz i Zalewskiego łączy tradycję z nowoczesnością, pokazując, że prawdziwa muzyka nie zna granic wiekowych ani stylistycznych.

To duet, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno fanom klasycznej Maryli Rodowicz, jak i młodszym słuchaczom śledzącym twórczość Krzysztofa Zalewskiego.