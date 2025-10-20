Szukaj
CGM

„Remedium” po latach – Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski w nowej, nostalgicznej odsłonie kultowego hitu

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

2025.10.20

opublikował:

„Remedium” po latach – Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski w nowej, nostalgicznej odsłonie kultowego hitu

Maryla Rodowicz powraca z kolejnym wyjątkowym duetem. Tym razem artystka połączyła siły z Krzysztofem Zalewskim, by wspólnie zaśpiewać jeden z najbardziej kultowych utworów w jej karierze – „Remedium (Wsiąść do pociągu)”.

Nowa wersja klasyka to spotkanie dwóch pokoleń i dwóch artystycznych światów – doświadczenia i młodości, nostalgii i współczesnej wrażliwości.

Krzysztof Zalewski o współpracy z Marylą Rodowicz

Dla Krzysztofa Zalewskiego udział w tym projekcie to nie tylko muzyczna przygoda, ale też osobista historia. Jak sam wspomina:

„Praca z królową? Piękne doświadczenie. Nieco surrealistyczne, bo miałem wrażenie, jakbym wszedł do mitycznego świata polskich legend i baśni, ale niewątpliwie satysfakcjonujące. Maryla nadal znakomicie śpiewa i emanuje młodzieńczą energią. Jej pasja i miłość do muzyki są naprawdę zaraźliwe. Jestem bardzo wdzięczny za tę przygodę”.

Artysta zdradził również, że wybór utworu nie był przypadkowy – „Remedium” to ulubiona piosenka jego mamy z repertuaru Maryli Rodowicz.

Maryla Rodowicz o nowym „Remedium”

Dla samej Maryli Rodowicz to także wyjątkowy powrót do jednej z najważniejszych piosenek w jej karierze. Artystka nie kryła zachwytu współpracą z Zalewskim:

„Współpraca z Krzyśkiem była samą przyjemnością. Po pierwsze, jest świetnym muzykiem i ma wspaniały wokal – jestem fanką jego muzykalności. W studiu w Łodzi był bardzo skoncentrowany, a współpraca przebiegała w pełni profesjonalnie – powiedziała Maryla Rodowicz”.

Nowe „Remedium” – klasyka w nowoczesnym wydaniu

Nowa wersja „Remedium” to nie tylko nostalgiczna podróż do przeszłości, ale i świeże spojrzenie na ponadczasowy utwór. Wspólna interpretacja Rodowicz i Zalewskiego łączy tradycję z nowoczesnością, pokazując, że prawdziwa muzyka nie zna granic wiekowych ani stylistycznych.

To duet, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno fanom klasycznej Maryli Rodowicz, jak i młodszym słuchaczom śledzącym twórczość Krzysztofa Zalewskiego.

Tagi


Popularne newsy

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”
NEWS

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?
NEWS

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje
NEWS

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta
NEWS

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli
NEWS

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat
NEWS

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat

Polecane

CGM
I wszystko jasne. Wu Tang Clan wystąpi w marcu w Polsce

I wszystko jasne. Wu Tang Clan wystąpi w marcu w Polsce

Live Nation potwierdza weekendowe doniesienia na temat koncertu legendy w Łodzi

5 minut temu

CGM
Michał Barański zapowiada nowy album „No Return No Karma” – Polish Jazz vol. 90

Michał Barański zapowiada nowy album „No Return No Karma” – Polish Jaz ...

Zapowiedź materiału pełnego odwagi, artystycznej wolności i dialogu kultur

2 godziny temu

CGM
Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym

Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” & ...

Gościem specjalnym koncertu będzie Lil Jon

3 godziny temu

CGM
Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit

Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit

"Niezwykle utalentowany, wspaniały i wyjątkowy człowiek”

4 godziny temu

CGM
Czy Nas chciałby nagrać numer z Kendrickiem Lamarem?

Czy Nas chciałby nagrać numer z Kendrickiem Lamarem?

„To wszystko zależy"

4 godziny temu

CGM
Ed Sheeran i Łatwogang z hitem „Azizam” podbijają internet – viral, który wymknął się spod kontroli

Ed Sheeran i Łatwogang z hitem „Azizam” podbijają internet ...

Pierwsza taka współpraca w Polsce

4 godziny temu