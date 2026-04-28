Rekordowa zbiórka Łatwoganga i Bedoesa przekroczyła 282 miliony złotych. Tym samym przebiła wynik WOŚP

2026.04.28

Internetowa zbiórka zainicjowana przez Łatwoganga i Bedoesa osiągnęła historyczny poziom. Zebrana kwota przekroczyła już 282 miliony złotych, co oznacza, że przewyższyła wynik tegorocznej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Choć liczby robią ogromne wrażenie, organizatorzy i komentatorzy podkreślają, że najważniejszy pozostaje cel akcji – pomoc dzieciom w walce z chorobami nowotworowymi.

Zbiórka, która przeszła do historii internetu

Dziewięciodniowy stream charytatywny Łatwoganga, inspirowany utworem „diss na raka”, przerodził się w jedno z największych wydarzeń społecznych w historii polskiego internetu. Transmisja przyciągnęła miliony widzów i setki gości ze świata show-biznesu, sportu i internetu.

W efekcie udało się zebrać ogromne środki, które trafią do Fundacja Cancer Fighters wspierającej osoby chore onkologicznie.

Internetowa akcja większa niż WOŚP? Symboliczny moment

Według aktualnych danych, suma zbiórki przekroczyła 282 741 778 złotych, co sprawiło, że wynik przewyższył tegoroczną edycję WOŚP, która również osiągnęła rekordowy poziom.

Jednocześnie podkreśla się, że nie chodzi o rywalizację między inicjatywami, lecz o skalę społecznego zaangażowania i solidarności.

Polacy jednoczą się w pomaganiu

Zarówno WOŚP, jak i akcja Łatwoganga pokazują, że Polacy potrafią masowo angażować się w pomoc potrzebującym. W obu przypadkach kluczową rolę odegrała mobilizacja społeczna oraz wykorzystanie internetu jako narzędzia do zbierania funduszy.

Nowa era zbiórek charytatywnych

Przypadek Łatwoganga pokazuje, jak ogromny wpływ na współczesne akcje pomocowe ma internet. Transmisje na żywo, media społecznościowe i udział influencerów sprawiły, że zbiórka osiągnęła niespotykaną wcześniej skalę.

Eksperci zwracają uwagę, że tego typu inicjatywy mogą w przyszłości stać się nowym standardem organizacji dużych kampanii charytatywnych.

Najważniejszy pozostaje cel

Mimo rekordowych kwot, organizatorzy i komentatorzy podkreślają, że kluczowe znaczenie ma realna pomoc dla chorych dzieci. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na leczenie, rehabilitację i wsparcie pacjentów onkologicznych.

