Rękopis tekstu „Don’t Look Back In Anger” sprzedany za 20 000 funtów

fot. facebook / @OasisOfficial

Ręcznie napisany przez Noela Gallaghera tekst hitu Oasis „Don’t Look Back In Anger” został sprzedany na aukcji za ponad 20 000 funtów.

Wstępna wycena kolekcjonerska firmy Propstore wynosiła zaledwie 4 000 funtów, co oznacza, że ostateczna cena była pięciokrotnie wyższa od wartości wyjściowej. Tekst został zapisany niebieskim długopisem na pożółkłej, pomarszczonej kartce papieru. Aukcja zakończyła się wynikiem 20 160 funtów po emocjonującej licytacji, jak podaje portal What’s The Jam.

„Don’t Look Back In Anger” – hit wszech czasów

Utwór został wydany w 1995 roku na drugim albumie Oasis, (What’s the Story) Morning Glory?, który jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych albumów w historii muzyki. Album zdobył British Album of the Year na Brit Awards w 1996 roku.

Inne aukcje i rzadkie materiały Oasis

Oprócz rękopisu tekstu, na aukcji sprzedano także nigdy wcześniej niepublikowane nagranie koncertowe zespołu w Glasgow z 31 maja 1993 roku, kiedy Liam i Noel zagrali jeden ze swoich pierwszych koncertów w King Tut’s Wah Wah Hut. Materiał został sprzedany za ponad 28 000 funtów. Podczas tego występu zespół został od razu zauważony przez Alana McGee, szefa wytwórni Creation Records, który zaproponował im kontrakt płytowy na miejscu.