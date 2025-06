Red Lips wracają z letnim przebojem

fot. mat. pras.

Zespół Red Lips, znany z takich hitów jak „To co nam było”, „Zanim odejdziesz”, „Szanta”, „Ja wam zatańczę” czy „P.S.”, powraca z nowym utworem zatytułowanym „Czereśnie”.

To letni hit w stylu pop-synth z chwytliwym refrenem, idealny na wakacyjne playlisty. Singiel wspierany jest kampanią promocyjną w social mediach, obecnością w telewizji (POLSAT, TVN) oraz widocznością w mediach rozrywkowych.

Red Lips zapraszają na „Czereśnie”

Joanna „Ruda” Lazer – wokalistka Red Lips i prowadząca backstage programu „Must Be The Music” – aktywnie promuje premierę nowego singla w mediach.

Zespół Red Lips cieszy się niesłabnącą popularnością – ma około 370 tysięcy słuchaczy miesięcznie na Spotify oraz ponad 90 milionów wyświetleń na YouTube.

Premiera „Czereśni” odbywa się we współpracy z Warner Music Poland, zapewniając silne wsparcie promocyjne i dystrybucyjne. To kolejny dowód na to, że Red Lips potrafi tworzyć przeboje, które rozgrzewają każde lato.