Red Lips wracają do korzeni

fot. Maciej Ciuhak

Zespół Red Lips prezentuje nowy singiel „Golden Hour” – utwór, który łączy ich charakterystyczne, energetyczne brzmienie z dojrzałością emocjonalną i nowoczesną produkcją. To muzyczny powrót do klimatu, który pokochały tysiące fanów od czasu debiutanckiego albumu „To co nam było” – pełnego rasowych gitar, żywiołowości i autentycznego ładunku emocji.

Choć „Golden Hour” opowiada o rozstaniu, nie ucieka w smutek. Wręcz przeciwnie – pulsuje napięciem, emocją i niepokojem, który towarzyszy wtedy, gdy coś intensywnego dobiega końca. To historia namiętności, która wymyka się spod kontroli, i uczucia, które zostaje, gdy opada kurz. Kompozycja balansuje między żywiołową formą a wyraźną nutą tęsknoty – pozostając jednocześnie lekka w odbiorze dzięki świeżej, precyzyjnej produkcji.

Joanna i Łukasz Lazerowie rozpoczynają nowy rozdział

Chociaż tekst utworu dotyczy miłosnego końca, jego twórcy – Joanna i Łukasz Lazerowie – sami właśnie rozpoczynają nowy, niezwykle ważny rozdział. Ostatnie lata przyniosły im wiele prób, także tych najtrudniejszych. Dziś, po czasie pełnym niepewności, oczekują narodzin dziecka. Nie trzeba dodawać, że wszystkie te skrajne emocje – rozedrganie, strach, nadzieja i miłość – znalazły swoje miejsce w nowym materiale.

– Przeszliśmy długą drogę, która nie raz zapędziła nas w ciemny zaułek. Nasza relacja przeszła poważną próbę – były momenty, że naprawdę nie wiedziałam, co będzie dalej. Ale przetrwaliśmy. To, co miało nas zniszczyć, okazało się być najlepszym, co mogło nam się przydarzyć. Dziś jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek – opowiada wokalistka.

„Golden Hour” to nie tylko nowy singiel Red Lips – to dowód, że nawet z chaosu może narodzić się coś pięknego.