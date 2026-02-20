CGM

Red Hot Chili Peppers pracują nad nowym albumem. To pierwsze wydawnictwo od czterech lat

Red Hot Chili Peppers rozpoczęli prace nad nowym albumem studyjnym. Będzie to pierwsze wydawnictwo zespołu od czasu podwójnej premiery z 2022 roku – Unlimited Love oraz Return of the Dream Canteen. Informację potwierdził basista grupy, Flea.

W rozmowie z magazynem MOJO Flea zdradził, że on i gitarzysta John Frusciante intensywnie pracują nad nowym materiałem w domowym studiu Frusciante.

„Pisaliśmy i nagrywaliśmy u Johna w domu i muzyka brzmi świetnie. Kiedy zaczynamy grać, chodzi o to, żeby odnaleźć tę magiczną energię i zrobić to jak najlepiej.”

Zespół skupia się na uchwyceniu charakterystycznego brzmienia, które od lat definiuje styl Red Hot Chili Peppers – połączenia funku, rocka i alternatywnej energii.

„To jak małżeństwo czterech osób”

Flea porównał pracę w zespole do wieloletniego związku, który nieustannie ewoluuje.

„To jak małżeństwo czterech osób. Wszystko się zmienia, ciągle pojawiają się nowe wyzwania. Ego jest nieuniknione – moje jest tak samo duże i kruche jak u innych – ale to część tego, kim jestem. To żywe, piękne i nieustannie zmienia swój kształt.”

Skład zespołu uzupełniają wokalista Anthony Kiedis oraz perkusista Chad Smith.

Kontrowersje wokół dokumentu Netfliksa

Równolegle z pracą nad nową płytą, zespół odniósł się do nadchodzącego dokumentu Netfliksa – The Rise of the Red Hot Chili Peppers – poświęconego zmarłemu współzałożycielowi grupy, Hillel Slovak.

Gitarzysta zmarł w 1988 roku w wieku 26 lat z powodu przedawkowania heroiny. Członkowie zespołu podkreślili, że choć udzielili wywiadów do filmu z szacunku dla jego pamięci, nie mieli wpływu na ostateczny kształt produkcji.

W oficjalnym oświadczeniu napisali:

„Zgodziliśmy się na wywiady z miłości i szacunku dla Hillela oraz jego pamięci. Jednak dokument jest obecnie reklamowany jako film o Red Hot Chili Peppers, a nim nie jest. Nie mieliśmy żadnego kreatywnego wpływu na jego powstanie. My sami jeszcze nie stworzyliśmy oficjalnego dokumentu o zespole.”

Muzycy wyrazili nadzieję, że produkcja rozbudzi zainteresowanie twórczością Slovaka i jego wkładem w historię grupy.

Reżyserem filmu jest Ben Feldman. Produkcja była pokazywana m.in. na festiwalu w Cannes, a następnie prezentowana w Nowym Jorku i Los Angeles przed finalizacją dystrybucji.

Kiedy premiera nowego albumu?

Na ten moment zespół nie podał daty premiery nowej płyty. Wiadomo jednak, że materiał powstaje intensywnie i ma być początkiem kolejnego rozdziału w historii jednego z najważniejszych zespołów rockowych świata.

