Red Hot Chili Peppers pracują nad nowym albumem. To pierwsze wydawnictwo od czterech lat

foto: mat. pras.

Red Hot Chili Peppers rozpoczęli prace nad nowym albumem studyjnym. Będzie to pierwsze wydawnictwo zespołu od czasu podwójnej premiery z 2022 roku – Unlimited Love oraz Return of the Dream Canteen. Informację potwierdził basista grupy, Flea.

Nowa muzyka powstaje w domowym studiu

W rozmowie z magazynem MOJO Flea zdradził, że on i gitarzysta John Frusciante intensywnie pracują nad nowym materiałem w domowym studiu Frusciante.

„Pisaliśmy i nagrywaliśmy u Johna w domu i muzyka brzmi świetnie. Kiedy zaczynamy grać, chodzi o to, żeby odnaleźć tę magiczną energię i zrobić to jak najlepiej.”

Zespół skupia się na uchwyceniu charakterystycznego brzmienia, które od lat definiuje styl Red Hot Chili Peppers – połączenia funku, rocka i alternatywnej energii.

„To jak małżeństwo czterech osób”

Flea porównał pracę w zespole do wieloletniego związku, który nieustannie ewoluuje.

„To jak małżeństwo czterech osób. Wszystko się zmienia, ciągle pojawiają się nowe wyzwania. Ego jest nieuniknione – moje jest tak samo duże i kruche jak u innych – ale to część tego, kim jestem. To żywe, piękne i nieustannie zmienia swój kształt.”

Skład zespołu uzupełniają wokalista Anthony Kiedis oraz perkusista Chad Smith.

Kontrowersje wokół dokumentu Netfliksa

Równolegle z pracą nad nową płytą, zespół odniósł się do nadchodzącego dokumentu Netfliksa – The Rise of the Red Hot Chili Peppers – poświęconego zmarłemu współzałożycielowi grupy, Hillel Slovak.

Gitarzysta zmarł w 1988 roku w wieku 26 lat z powodu przedawkowania heroiny. Członkowie zespołu podkreślili, że choć udzielili wywiadów do filmu z szacunku dla jego pamięci, nie mieli wpływu na ostateczny kształt produkcji.

W oficjalnym oświadczeniu napisali:

„Zgodziliśmy się na wywiady z miłości i szacunku dla Hillela oraz jego pamięci. Jednak dokument jest obecnie reklamowany jako film o Red Hot Chili Peppers, a nim nie jest. Nie mieliśmy żadnego kreatywnego wpływu na jego powstanie. My sami jeszcze nie stworzyliśmy oficjalnego dokumentu o zespole.”

Muzycy wyrazili nadzieję, że produkcja rozbudzi zainteresowanie twórczością Slovaka i jego wkładem w historię grupy.

Reżyserem filmu jest Ben Feldman. Produkcja była pokazywana m.in. na festiwalu w Cannes, a następnie prezentowana w Nowym Jorku i Los Angeles przed finalizacją dystrybucji.

Kiedy premiera nowego albumu?

Na ten moment zespół nie podał daty premiery nowej płyty. Wiadomo jednak, że materiał powstaje intensywnie i ma być początkiem kolejnego rozdziału w historii jednego z najważniejszych zespołów rockowych świata.