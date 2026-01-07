RAYE zamknęła ulicę w Londynie żeby nagrać teledysk

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

RAYE zaskoczyła mieszkańców Walthamstow w Londynie, zamykając całą ulicę w celu nagrania nowego teledysku. Artystka pojawiła się w czerwonej aksamitnej sukni i odważnie tańczyła na mroźnym ulicznym planie, wzbudzając podziw zarówno mieszkańców, jak i ekipy filmowej.

Tajemniczy plan zdjęciowy

Według informatora The Sun, projekt był utrzymany w ścisłej tajemnicy. Mieszkańcy zostali poinformowani jedynie, że ulica zostanie zamknięta dla potrzeb nagrań, jednak nikt nie wiedział, kto wystąpi w teledysku.

„Raye była niesamowita. Było bardzo zimno, a ona tańczyła i śpiewała w aksamitnej sukni jak prawdziwy profesjonalista. Na jezdni namalowano fałszywe przejście dla pieszych, po którym skakała” – powiedział informator.

Artystka pokazała swoje pełne zaangażowanie i profesjonalizm, co zapowiada wyjątkowy materiał wizualny dla jej fanów.

Sukces ostatniego singla

RAYE niedawno osiągnęła szczyt oficjalnej brytyjskiej listy singli dzięki utworowi Where Is My Husband!. Piosenka spędziła 15 tygodni w zestawieniu, a teraz powróciła na pozycję numer jeden, co jest drugim przypadkiem, gdy artystka zdobywa to wyróżnienie w swojej karierze.

Trasa koncertowa „This Tour May Contain New Music”

W 2026 roku RAYE wyruszy w obszerną trasę koncertową zatytułowaną This Tour May Contain New Music. Trasa rozpocznie się jeszcze w styczniu od koncertów w Europie ( w tym w Łodzi), a w lutym artystka odwiedzi Wielką Brytanię. Towarzyszyć jej będą grupy Sisters Absolutely oraz Amma, które będą wspierać ją na wszystkich datach europejskich i brytyjskich.

Po zakończeniu europejskiego etapu trasy RAYE zagra także w Stanach Zjednoczonych, gdzie planuje występy w kluczowych miastach. Sprzedaż biletów odbywa się zarówno online w Wielkiej Brytanii, jak i w USA.