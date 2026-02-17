Raye o hejcie porównywanym do tego, z którym mierzyła się Amy Winehouse

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Raye szczerze opowiedziała o fali krytyki i „złych” komentarzy, które – jej zdaniem – przypominają hejt, z jakim w przeszłości mierzyła się Amy Winehouse. Brytyjska artystka od lat jest porównywana do ikony soulu i jazzu, autorki albumu „Back to Black”.

Porównania do Amy Winehouse i wspólne inspiracje

W wywiadzie dla ELLE UK 28-letnia wokalistka przyznała, że Amy Winehouse jest jedną z jej największych inspiracji. Podkreśliła, że obie artystki „żyły i oddychały” podobnymi wpływami muzycznymi.

Wśród nich wymieniła takie legendy jak Dinah Washington, Ella Fitzgerald oraz Sarah Vaughan.

Raye zaznaczyła jednak, że dorobek Amy jest niepowtarzalny i nie do podrobienia.

– To, co zrobiła, jest niezastąpione. Nikt nigdy nie będzie w stanie zrobić tego, co ona – podkreśliła artystka.

„To ten sam rodzaj zła” – Raye o hejcie w sieci

Wraz ze wzrostem popularności Raye zaczęła doświadczać coraz ostrzejszej krytyki. Jak przyznała, część komentarzy wprost zarzuca jej, że nigdy nie dorówna Winehouse.

– Ludzie potrafią być okrutni, wulgarni i pełni jadu. Piszą: „Nigdy nie będziesz jak ona”, „Jesteś porażką”, „Obrzydliwe, że próbujesz się do niej porównywać” – wyznała.

Wokalistka dodała, że w tych słowach wyczuwa „ten sam rodzaj zła”, który towarzyszył Amy Winehouse w późniejszych latach jej kariery.

Presja i tragiczna historia Amy Winehouse

Raye podkreśliła, że nie twierdzi, iż doświadczyła choćby ułamka tego, przez co przeszła Amy. Zwróciła jednak uwagę na ogromną presję i nieustanną krytykę, które mogły mieć wpływ na jej życie.

Amy Winehouse zmarła w lipcu 2011 roku w wieku 27 lat. Według Raye nieustanna fala hejtu i medialnej nagonki mogła odegrać istotną rolę w jej tragicznej historii.

Raye buduje własną tożsamość

Choć porównania do Amy Winehouse są dla niej zaszczytem, Raye konsekwentnie buduje własną drogę artystyczną. Jej twórczość łączy soul, jazz i nowoczesny pop, a szczerość w tekstach przyciąga coraz szerszą publiczność.

Artystka podkreśla, że inspiracja nie oznacza kopiowania – a pamięć o Amy Winehouse powinna opierać się na szacunku, a nie na wykorzystywaniu jej nazwiska do atakowania innych.