CGM

Raye o hejcie porównywanym do tego, z którym mierzyła się Amy Winehouse

"Ludzie potrafią być okrutni"

2026.02.17

opublikował:

Raye o hejcie porównywanym do tego, z którym mierzyła się Amy Winehouse

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Raye szczerze opowiedziała o fali krytyki i „złych” komentarzy, które – jej zdaniem – przypominają hejt, z jakim w przeszłości mierzyła się Amy Winehouse. Brytyjska artystka od lat jest porównywana do ikony soulu i jazzu, autorki albumu „Back to Black”.

Porównania do Amy Winehouse i wspólne inspiracje

W wywiadzie dla ELLE UK 28-letnia wokalistka przyznała, że Amy Winehouse jest jedną z jej największych inspiracji. Podkreśliła, że obie artystki „żyły i oddychały” podobnymi wpływami muzycznymi.

Wśród nich wymieniła takie legendy jak Dinah Washington, Ella Fitzgerald oraz Sarah Vaughan.

Raye zaznaczyła jednak, że dorobek Amy jest niepowtarzalny i nie do podrobienia.

– To, co zrobiła, jest niezastąpione. Nikt nigdy nie będzie w stanie zrobić tego, co ona – podkreśliła artystka.

„To ten sam rodzaj zła” – Raye o hejcie w sieci

Wraz ze wzrostem popularności Raye zaczęła doświadczać coraz ostrzejszej krytyki. Jak przyznała, część komentarzy wprost zarzuca jej, że nigdy nie dorówna Winehouse.

– Ludzie potrafią być okrutni, wulgarni i pełni jadu. Piszą: „Nigdy nie będziesz jak ona”, „Jesteś porażką”, „Obrzydliwe, że próbujesz się do niej porównywać” – wyznała.

Wokalistka dodała, że w tych słowach wyczuwa „ten sam rodzaj zła”, który towarzyszył Amy Winehouse w późniejszych latach jej kariery.

Presja i tragiczna historia Amy Winehouse

Raye podkreśliła, że nie twierdzi, iż doświadczyła choćby ułamka tego, przez co przeszła Amy. Zwróciła jednak uwagę na ogromną presję i nieustanną krytykę, które mogły mieć wpływ na jej życie.

Amy Winehouse zmarła w lipcu 2011 roku w wieku 27 lat. Według Raye nieustanna fala hejtu i medialnej nagonki mogła odegrać istotną rolę w jej tragicznej historii.

Raye buduje własną tożsamość

Choć porównania do Amy Winehouse są dla niej zaszczytem, Raye konsekwentnie buduje własną drogę artystyczną. Jej twórczość łączy soul, jazz i nowoczesny pop, a szczerość w tekstach przyciąga coraz szerszą publiczność.

Artystka podkreśla, że inspiracja nie oznacza kopiowania – a pamięć o Amy Winehouse powinna opierać się na szacunku, a nie na wykorzystywaniu jej nazwiska do atakowania innych.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma
NEWS

Poznaliśmy ceny biletów na koncert Dody na Narodowym. Widowisko wyreżyserują Gabriel Dubé-Dupuis znany z Cirque du Soleil i Sebastian Gonciarz z Teatru Roma

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu
NEWS

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu
NEWS

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”
NEWS

Justyna Steczkowska o Edyta Górniak: „Czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem”

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata
NEWS

Wiz Khalifa poinformował o nagłej śmierci ojca. Laurence W. Thomaz miał 63 lata

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”
NEWS

Harry Styles o rozpadzie One Direction: „Czułem się bardzo samotny”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”
NEWS

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Polecane

CGM
DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i preorder „Ładuj działa Mixtape”

DJ HWR remixuje Proceente, Łysonżiego i Eldo. Premiera „Idole RMX” i p ...

Klasyczny hip-hop w nowej odsłonie

2 godziny temu

CGM
Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas Arena

Agnieszka Chylińska świętuje 50. urodziny. Wyjątkowy koncert w Atlas A ...

"Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze"

2 godziny temu

CGM
Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami ...

Dominacja w streamingu

4 godziny temu

CGM
Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się kolejnej nieruchomości

Kanye West sprzedaje belgijski apartament w Kanaal.  Raper pozbywa się ...

To już czwarta sprzedaż nieruchomości Ye

6 godzin temu

CGM
Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Ponad 677 mln zł dla twórców. ZAiKS podsumowuje 2025 rok

Rok 2025 był dla ZAiKS-u czasem historycznych wyników finansowych

7 godzin temu

CGM
Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „Błękit”

Roxie wyrusza „Na szeroką wodę” – nowy singiel zapowiada album „ ...

Teledysk na zamarzniętym Morzu Bałtyckim

7 godzin temu