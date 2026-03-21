RAYE łączy siły z Hansem Zimmerem. Nowy singiel „Click Clack Symphony” zapowiada album „This Music May Contain Hope”

Nowy rozdział w karierze RAYE

2026.03.21

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

RAYE zaprezentowała nowy utwór „Click Clack Symphony”, który powstał we współpracy z legendarnym kompozytorem Hans Zimmer. Singiel jest kolejną zapowiedzią nadchodzącego, drugiego albumu artystki „This Music May Contain Hope”.

Nowy album RAYE ma być kontynuacją przełomowego „My 21st Century Blues”, który przyniósł jej międzynarodowy sukces i ugruntował pozycję jednej z najważniejszych brytyjskich artystek współczesnego popu i R&B.

Płyta „This Music May Contain Hope” ma ukazać się 27 marca i zawierać zarówno znane już utwory, jak „Where Is My Husband!”, jak i premierowe kompozycje prezentowane podczas trasy koncertowej.

„Click Clack Symphony” – muzyczny manifest siły

Nowy singiel „Click Clack Symphony” to dynamiczna i emocjonalna kompozycja, która łączy elementy popu, muzyki filmowej i orkiestrowej produkcji Zimmera.

Utwór opowiada o przezwyciężaniu trudności, samotności i codziennych kryzysów, a jednocześnie podkreśla znaczenie przyjaźni i wsparcia bliskich osób.

Tekst o presji, samotności i wyjściu z kryzysu

W warstwie lirycznej RAYE porusza temat izolacji, presji życia i trudności psychicznych, które często towarzyszą życiu artysty. W refrenie pojawia się motyw „klikających obcasów”, symbolizujących siłę, ruch i powrót do działania mimo trudności.

Jak podkreśla artystka, utwór jest metaforą wsparcia ze strony przyjaciół, którzy pomagają wyjść z trudnych momentów i wrócić do normalności.

Hans Zimmer w świecie popu

Współpraca z Hansem Zimmerem to jeden z najbardziej zaskakujących elementów projektu. Znany z muzyki filmowej kompozytor wniósł do utworu charakterystyczne, epickie brzmienie, które nadaje singlowi filmowego rozmachu.

Połączenie stylu RAYE i Zimmera tworzy unikalną mieszankę popu i muzyki orkiestrowej, podkreślając ambitny kierunek nadchodzącego albumu.

Trasa koncertowa i rosnąca popularność

RAYE promuje nowy materiał podczas trasy koncertowej „This Tour May Contain New Music”, która obejmuje występy w Europie, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Artystka zagrała już m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w najbliższych miesiącach wystąpi również jako support na trasie Bruna Marsa w Ameryce Północnej.

