RAYE łączy siły z Hansem Zimmerem. Nowy singiel „Click Clack Symphony” zapowiada album „This Music May Contain Hope”

RAYE zaprezentowała nowy utwór „Click Clack Symphony”, który powstał we współpracy z legendarnym kompozytorem Hans Zimmer. Singiel jest kolejną zapowiedzią nadchodzącego, drugiego albumu artystki „This Music May Contain Hope”.

Nowy rozdział w karierze RAYE

Nowy album RAYE ma być kontynuacją przełomowego „My 21st Century Blues”, który przyniósł jej międzynarodowy sukces i ugruntował pozycję jednej z najważniejszych brytyjskich artystek współczesnego popu i R&B.

Płyta „This Music May Contain Hope” ma ukazać się 27 marca i zawierać zarówno znane już utwory, jak „Where Is My Husband!”, jak i premierowe kompozycje prezentowane podczas trasy koncertowej.

„Click Clack Symphony” – muzyczny manifest siły

Nowy singiel „Click Clack Symphony” to dynamiczna i emocjonalna kompozycja, która łączy elementy popu, muzyki filmowej i orkiestrowej produkcji Zimmera.

Utwór opowiada o przezwyciężaniu trudności, samotności i codziennych kryzysów, a jednocześnie podkreśla znaczenie przyjaźni i wsparcia bliskich osób.

Tekst o presji, samotności i wyjściu z kryzysu

W warstwie lirycznej RAYE porusza temat izolacji, presji życia i trudności psychicznych, które często towarzyszą życiu artysty. W refrenie pojawia się motyw „klikających obcasów”, symbolizujących siłę, ruch i powrót do działania mimo trudności.

Jak podkreśla artystka, utwór jest metaforą wsparcia ze strony przyjaciół, którzy pomagają wyjść z trudnych momentów i wrócić do normalności.

Hans Zimmer w świecie popu

Współpraca z Hansem Zimmerem to jeden z najbardziej zaskakujących elementów projektu. Znany z muzyki filmowej kompozytor wniósł do utworu charakterystyczne, epickie brzmienie, które nadaje singlowi filmowego rozmachu.

Połączenie stylu RAYE i Zimmera tworzy unikalną mieszankę popu i muzyki orkiestrowej, podkreślając ambitny kierunek nadchodzącego albumu.

Trasa koncertowa i rosnąca popularność

RAYE promuje nowy materiał podczas trasy koncertowej „This Tour May Contain New Music”, która obejmuje występy w Europie, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Artystka zagrała już m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w najbliższych miesiącach wystąpi również jako support na trasie Bruna Marsa w Ameryce Północnej.