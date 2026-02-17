Ray J występuje mimo poważnych problemów zdrowotnych. Krwawi z oczu i nosi monitor serca

Ray J zaskoczył fanów podczas specjalnego koncertu walentynkowego, pokazując niezwykle niepokojące objawy zdrowotne, w tym krew spływającą z oczu i monitor serca podczas występu.

Krwawienie z oczu i monitor serca na scenie

Podczas koncertu „An Intimate Valentine’s Day Concert” w Shreveport w Luizjanie Ray J rozdawał róże fanom, gdy wideo udostępnione przez Live Bitez pokazało krew spływającą z jego oczu, które chroniły okulary przeciwsłoneczne. Później artysta zdjął górną część czerwonego kombinezonu, odsłaniając monitor serca, co wzbudziło ogromne zaniepokojenie wśród widzów.

Mimo to Ray J pozostawał w dobrym nastroju, robił zdjęcia z fanami i zeskakiwał ze sceny, by występować pośród publiczności. W materiałach wideo po koncercie zapewnił widzów, że czuje się „dobrze”, a krew z oczu zniknęła.

Reakcje fanów i wątpliwości

Opinie wśród fanów były podzielone. Niektórzy wyrażali poważne zaniepokojenie jego zdrowiem, podczas gdy inni sugerowali, że krwawienie i monitor serca mogły być elementem show.

Problemy zdrowotne Ray J

Ray J zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W styczniu trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc i bólu w klatce piersiowej, a jego serce funkcjonowało tylko w 25%. Wówczas artysta poinformował:

„Moje serce bije tylko na 25%, ale dopóki pozostaję skoncentrowany i na właściwej ścieżce, wszystko będzie w porządku. Dziękuję za wszystkie modlitwy.”

Lekarze zalecili mu odpoczynek w łóżku i przyjmowanie leków na niewydolność serca, w tym Lipitor, Jardiance i Entresto. W najbliższych dniach może być również potrzebny rozrusznik serca lub defibrylator, choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.