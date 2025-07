Rapowy weteran ponad młodym pokoleniem

fot. C D-X / unsplash.com

Kolejne pokolenia raperów naciskają, ale Pezet nadal czuje się dobrze. Jego „Dom nad wodą” stał się w tym roku wiralem, dzięki czemu był najchętniej słuchaną polskojęzyczną piosenką na Spotify w pierwszej połowie 2025 r., gromadząc 35 mln streamów. Kawałek Pezeta ma ponad 3 mln przewagi nad drugim w zestawieniu „Kochasz?” Sobla (31,9 mln). Dalej mamy już przepaść – na trzecim miesiącu z „up! up! up!” znalazł się Mata, którego numer „wykręcił” 19,9 mln streamów.

10 najpopularniejszych polskich piosenek I półrocza 2025

Poniżej znajdziecie listę 10 najpopularniejszych polskojęzycznych piosenek na Spotify w I połowie 2025 r. Zestawienie przygotowali autorzy instagramowego profilu @RapStatyPolska.

1. Pezet – Dom nad wodą (35 072 538 streamów)

2. Sobel – Kochasz? (31 961 262)

3. Mata – up! up! up! (19 984 073)

4. Sentino – Casablanca (16 774 133)

5. Kaz Bałagane, Oskar83 – Multisport (15 316 268)

6. Otsochodzi, Oki – 300 baniek (15 068 764)

7. Sobel – Z tyłu głowy (14 806 522)

8. Tymek – Sophia Loren (14 785 186)

9. bambi – Czemu nie śpisz? (14 712 774)

10. GOMBAO 33 – Nienawidzę być w klubie (14 385 662)