„Rap Generation” pójdzie w świat? Polski format trafi na międzynarodowy rynek

fot. Wojtek Koziara
Jak informują Wirtualne Media, polski program „Rap Generation”, opracowany i wyprodukowany przez firmę Rochstar na zlecenie Amazon Prime Video, trafi na międzynarodowy rynek. Dystrybucją globalną zajmie się Be-Entertainment, spółka należąca do grupy medialnej DPG z regionu Beneluksu.
Sukces pierwszej edycji w Polsce
Premiera ośmioodcinkowej serii odbyła się 7 marca 2024 roku na platformie Prime Video. Już w pierwszym miesiącu emisji program znalazł się na 3. miejscu w oficjalnym rankingu „Prime Video TOP 10”.
@cgm.pl Young Leosia o programie Rap Generation #YoungLeosia #RapeGeneration #cgm @13youngleosia13 @warnermusicpoland @primevideopl ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL
Show miało na celu odkrycie młodych talentów rapowych w Polsce, a zwycięzca otrzymał kontrakt płytowy z wytwórnią Warner Music Poland. W jury zasiadali: Young Leosia, Pezet i Malik Montana, a prowadzącymi byli: Zalia, Miłosz Kulesza i Maciek Sekulski MIÜ z grupy DRE$$CODE.
Nominacja do Venice TV Award
Format „Rap Generation” został doceniony również na arenie międzynarodowej. Program otrzymał nominację do prestiżowych Venice TV Award 2025 w kategorii Cross Platform Programming, gdzie wyróżniono jego innowacyjność i potencjał globalny.
@cgm.pl Pezet o programie Rap Generation #Pezet #RapGeneration #cgm @pezet81.pl @warnermusicpoland @primevideopl ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL
Współpraca Rochstar i Be-Entertainment
To nie pierwsza wspólna inicjatywa Rochstar i Be-Entertainment. Wcześniej firmy pracowały m.in. przy formacie The Political Assembly, emitowanym w Belgii, a także przy projektach realizowanych we współpracy z TVN, takich jak „Zróbmy Sobie Dom” czy „Projekt Cupid”.
Co dalej z polską edycją?
Na ten moment nie zapadła decyzja w sprawie drugiego sezonu polskiej wersji „Rap Generation” dla Prime Video. Jednak globalna dystrybucja formatu otwiera nowe możliwości rozwoju i zwiększa szanse na kolejne edycje.
@cgm.pl Malik Monatan o programie Rap Generation #MalikMontana #RapGeneration #cgm @warnermusicpoland @primevideopl @malikmontana_official ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL