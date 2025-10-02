„Rap Generation” pójdzie w świat? Polski format trafi na międzynarodowy rynek

fot. Wojtek Koziara

Jak informują Wirtualne Media, polski program „Rap Generation”, opracowany i wyprodukowany przez firmę Rochstar na zlecenie Amazon Prime Video, trafi na międzynarodowy rynek. Dystrybucją globalną zajmie się Be-Entertainment, spółka należąca do grupy medialnej DPG z regionu Beneluksu.

Sukces pierwszej edycji w Polsce

Premiera ośmioodcinkowej serii odbyła się 7 marca 2024 roku na platformie Prime Video. Już w pierwszym miesiącu emisji program znalazł się na 3. miejscu w oficjalnym rankingu „Prime Video TOP 10”.