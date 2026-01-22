CGM

Ralph Kaminski dołącza do spektaklu BEKSIŃSKI.LIVE 2026

Wyjątkowy artysta w kultowym projekcie multimedialnym

2026.01.22

Ralph Kaminski dołącza do spektaklu BEKSIŃSKI.LIVE 2026

Do grona artystów występujących w BEKSIŃSKI.LIVE 2026 dołącza Ralph Kaminski – jeden z najbardziej oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny muzycznej. Już 9 kwietnia artysta wystąpi w TAURON Arena Kraków, wnosząc do spektaklu swój niepowtarzalny styl i ekspresję sceniczno-muzyczną.

Ralph Kaminski – artysta totalny

Ralph Kaminski to wokalista, kompozytor, autor tekstów i performer, który konsekwentnie buduje własny język artystyczny. Znany jest z odważnych kreacji scenicznych, pełnego emocji śpiewu oraz niezwykłej oprawy wizualnej swoich występów.

Jego udział w BEKSIŃSKI.LIVE 2026 wprowadza do spektaklu element teatralności, tajemnicy oraz intensywnej ekspresji. Ralph, artysta-kameleon, przy każdej płycie przybiera nowe alter ego, co doskonale wpisuje się w mroczny, symboliczny i emocjonalny świat Zdzisława Beksińskiego.

Goście specjalni i unikatowe aranżacje

Ralph Kaminski dołącza do grona artystów specjalnych, obok Justyny Steczkowskiej, The Dumplings oraz Mery Spolsky. Utwory wykonane podczas spektaklu zostaną przygotowane w unikatowych aranżacjach przez Michała Wasilewskiego, Kamila Zawiślaka (Wishlake’a) oraz Kubę Karasia.

BEKSIŃSKI.LIVE – powrót kultowego spektaklu

Projekt BEKSIŃSKI.LIVE 2026 łączy sztukę wizualną, muzykę i nowe technologie, tworząc poruszającą opowieść o współczesnym człowieku inspirowaną dziełami Zdzisława Beksińskiego. Organizatorami wydarzenia są Live2Listen i endorfina events, we współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku, które udostępnia dzieła Beksińskiego na licencji.

