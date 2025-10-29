Szukaj
CGM

Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski zapowiada piąty album

2025.10.29

opublikował:

Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski szykuje się do wydania swojego piątego albumu studyjnego. Po premierze singla „Góra” artysta udostępnił kolejny utwór „Nie bój się na zapas!”, który już teraz zdobywa uwagę fanów. Piosence towarzyszy kolorowy i roztańczony teledysk utrzymany w klimacie kultowych musicali.

„Góra” – pierwszy singiel nowej płyty

Pod koniec września Ralph Kaminski zaprezentował singiel „Góra”, który zaskoczył nawiązaniami do muzyki ludowej. W nagraniach wziął udział góralski chór w składzie Sebastian Karpiel-Bułecka, Bartłomiej Kudasik i Wojciech Topa z zespołu Zakopower. Teledysk do „Góra” był utrzymany w czarno-białej stylistyce, a artysta sam odpowiadał za reżyserię, scenariusz oraz wcielił się w jedną z ról. W klipie wystąpili także goście specjalni, m.in. Anna Dymna i tancerz Mikołaj Czyżowski.

„Nie bój się na zapas!” – pozytywna opowieść w rytmie musicalu

Nowy singiel „Nie bój się na zapas!” jest jaśniejszy i bardziej energetyczny. W utworze Ralph Kaminski przyznaje, że mimo rad matki, wciąż obawia się wielu rzeczy, takich jak bliskość, samotność czy życie. Tekst przepełniony jest sentymentem i żalem, jednak roztańczona melodia nadaje całości pozytywny i optymistyczny wydźwięk. W nagraniach wykorzystano zarówno klasyczne instrumenty, takie jak gitara, perkusja i pianino, jak i instrumenty orkiestralne – waltornię, skrzypce, altówki czy wiolonczele.

Teledysk pełen emocji i barwnych postaci

Autorem muzyki, tekstu i reżyserii teledysku jest sam Ralph Kaminski. Produkcja przedstawia historię mieszkańców małomiasteczkowej społeczności. W klipie wystąpili tancerz Sweetie jako Kobieta Rakieta, aktorka Dominika Kachlik jako Dziewczyna z przeszłości, aktor musicalowy Rafał Derkacz w roli Żulka, a także mama Ralpha, Dorota Kamińska-Kowalik, w roli Dewotki. Choreografię przygotował Adam Beta.

Teledysk do „Nie bój się na zapas!” pokazuje, że taniec może być formą odwagi, a zmiany w życiu są jedyną stałą, co czyni produkcję zarówno dynamiczną, jak i inspirującą.

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg
NEWS

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków
NEWS

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu
NEWS

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Polecane

CGM
Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy Damiano poprosił ukochaną o rękę

Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy D ...

Damiano David i Dove Cameron zaręczeni

22 minuty temu

CGM
Joey Bada$$ odwołał trasę koncertową z podowu problemów psychicznych

Joey Bada$$ odwołał trasę koncertową z podowu problemów psychicznych

Nie chodziło o finanse

30 minut temu

CGM
Kodak Black wystąpił w samych majtkach. Do sieci trafiło niepokojące video

Kodak Black wystąpił w samych majtkach. Do sieci trafiło niepokojące v ...

Fani znów zaniepokojeni

34 minuty temu

CGM
Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Dyskusja o autentyczności w polskim rapie

48 minut temu

CGM
10 lat „GO:OD AM” Maca Millera. Nowe niepublikowane utwory

10 lat „GO:OD AM” Maca Millera. Nowe niepublikowane utwory

Nowe wizualizacje i materiały dodatkowe

13 godzin temu

CGM
Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

„Nie czekam na cud, tylko działam. To najlepsza lekcja, jaką dało mi życie.”

14 godzin temu