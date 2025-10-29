Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski szykuje się do wydania swojego piątego albumu studyjnego. Po premierze singla „Góra” artysta udostępnił kolejny utwór „Nie bój się na zapas!”, który już teraz zdobywa uwagę fanów. Piosence towarzyszy kolorowy i roztańczony teledysk utrzymany w klimacie kultowych musicali.

„Góra” – pierwszy singiel nowej płyty

Pod koniec września Ralph Kaminski zaprezentował singiel „Góra”, który zaskoczył nawiązaniami do muzyki ludowej. W nagraniach wziął udział góralski chór w składzie Sebastian Karpiel-Bułecka, Bartłomiej Kudasik i Wojciech Topa z zespołu Zakopower. Teledysk do „Góra” był utrzymany w czarno-białej stylistyce, a artysta sam odpowiadał za reżyserię, scenariusz oraz wcielił się w jedną z ról. W klipie wystąpili także goście specjalni, m.in. Anna Dymna i tancerz Mikołaj Czyżowski.

„Nie bój się na zapas!” – pozytywna opowieść w rytmie musicalu

Nowy singiel „Nie bój się na zapas!” jest jaśniejszy i bardziej energetyczny. W utworze Ralph Kaminski przyznaje, że mimo rad matki, wciąż obawia się wielu rzeczy, takich jak bliskość, samotność czy życie. Tekst przepełniony jest sentymentem i żalem, jednak roztańczona melodia nadaje całości pozytywny i optymistyczny wydźwięk. W nagraniach wykorzystano zarówno klasyczne instrumenty, takie jak gitara, perkusja i pianino, jak i instrumenty orkiestralne – waltornię, skrzypce, altówki czy wiolonczele.

Teledysk pełen emocji i barwnych postaci

Autorem muzyki, tekstu i reżyserii teledysku jest sam Ralph Kaminski. Produkcja przedstawia historię mieszkańców małomiasteczkowej społeczności. W klipie wystąpili tancerz Sweetie jako Kobieta Rakieta, aktorka Dominika Kachlik jako Dziewczyna z przeszłości, aktor musicalowy Rafał Derkacz w roli Żulka, a także mama Ralpha, Dorota Kamińska-Kowalik, w roli Dewotki. Choreografię przygotował Adam Beta.

Teledysk do „Nie bój się na zapas!” pokazuje, że taniec może być formą odwagi, a zmiany w życiu są jedyną stałą, co czyni produkcję zarówno dynamiczną, jak i inspirującą.