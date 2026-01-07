Rafał Trzaskowski oddał hołd Michałowi Urbaniakowi po pogrzebie

Foto: Katarzyna Rainka

Dzisiaj odbył się pogrzeb Michała Urbaniaka, wybitnego polskiego muzyka jazzowego, który zmarł niespodziewanie pod koniec grudnia 2025 roku. Ceremonia miała miejsce na warszawskich Powązkach i zgromadziła rodziny, przyjaciół oraz osoby publiczne związane z kulturą i muzyką. Śmierć 82-letniego artysty była dużym szokiem dla środowiska muzycznego, a jego twórczość na zawsze pozostanie częścią historii polskiego jazzu.

Obecność Rafała Trzaskowskiego na pogrzebie

Na pogrzebie Michała Urbaniaka obecny był także Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Trzaskowski nie tylko złożył wieniec przed grobem artysty, ale również wygłosił wzruszającą mowę, podkreślając wkład Urbaniaka w rozwój polskiej muzyki jazzowej oraz jego znaczenie dla kultury narodowej.

– Michał Urbaniak był nie tylko wybitnym muzykiem, ale też człowiekiem, którego twórczość łączyła pokolenia i inspirowała młodych artystów – podkreślił prezydent Warszawy.

Obecność Trzaskowskiego na ceremonii była dowodem ogromnego szacunku, jakim darzono legendę jazzu. Wieniec złożony przez prezydenta stał się symbolicznym gestem hołdu dla całego dorobku artysty.

Poruszający wpis Rafała Trzaskowskiego w mediach społecznościowych

Niedługo po pogrzebie Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych krótki, poruszający wpis poświęcony pamięci Michała Urbaniaka. Prezydent Warszawy wyraził w nim uznanie dla talentu artysty oraz jego wkładu w rozwój muzyki jazzowej w Polsce i na świecie.

Wpis Trzaskowskiego spotkał się z dużym odzewem internautów, którzy dzielili się własnymi wspomnieniami i wyrazami szacunku dla Urbaniaka. Wiele osób podkreślało, że jego muzyka pozostanie nieśmiertelna, a wpływ artysty na polską kulturę jest nieoceniony.