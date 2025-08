Rafał Brzozowski ma stalkerkę. „Uważa się za moją żonę”

fot. mat. pras.

Rafał Brzozowski mierzy się w życiu prywatnym z poważnym problemem. Wokalista poinformował, że jest prześladowany przez kobietę, która podaje się za jego żonę. Brzozowski podkreśla, że stalkerka nęka nie tylko jego, ale także jego fanów. Choć sprawa ciągnie się już jakiś czas, artysta nie chciał jej dotąd nagłaśniać, nie zgłaszał jej również organom ścigania. Teraz ma się to zmienić.

Wokalista opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym naświetla problem i apeluje do fanów, by nie dali się nabrać podszywającym się pod niego osobom.

Oto oświadczenie Rafała:

– Od pewnego czasu mam do czynienia z kobietą, która uważa się za moją żonę i tak przedstawia się w kontaktach z osobami, do których pisze. Osoba ta rozsyła wiadomości zawierające groźby, dzwoni do ludzi, wysyła niepokojące treści i wprowadza w błąd moich obserwatorów, próbując nawiązywać z nimi bezpośredni kontakt – m.in. dzwoniąc do ich miejsc pracy.

Kobieta ta nawiązała kontakt z fałszywymi kontami podszywającymi się pod moją osobę, będąc przekonana, że rozmawia bezpośrednio ze mną. Niestety, mimo moich wielokrotnych, spokojnych prób wyjaśnienia sytuacji i uświadomienia jej, że padła ofiarą oszustwa, spotykałem się jedynie z jej agresywnymi reakcjami i obraźliwymi komentarzami. Wypowiedzi te, które przedstawiają mnie w negatywnym świetle i sugerują nieuczciwość, naruszają moje dobre imię oraz dobra osobiste – można przeczytać w sieci.

Z przykrością muszę również poinformować, że od jakiegoś czasu mam do czynienia z przypadkiem uporczywego nękania. Osoba nieznana mi z tożsamości pojawia się na terenie Brzozowego Dworu w Zamościu, gdzie została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Tego rodzaju działania noszą znamiona stalkingu i są powodem poważnego niepokoju. Sytuacje te nie zostaną pozostawione bez reakcji – będą zgłoszone odpowiednim służbom oraz zostaną przekazane mojemu prawnikowi. Raz jeszcze przestrzegam przed fałszywymi kontami, które podszywają się pod moją osobę w mediach społecznościowych. Zdarza się, że osoby stojące za tymi profilami próbują wyłudzać pieniądze, wzbudzając zaufanie u nieświadomych fanów. Co więcej, pojawiły się przypadki, w których ktoś podszywa się pod mojego rzekomego osobistego kierowcę, próbując wyłudzić środki finansowe – czytamy w obszernym oświadczeniu Brzozowskiego na instagramowym koncie.

Pragnę więc kolejny raz jasno podkreślić: Korzystam wyłącznie z moich oficjalnych, zweryfikowanych profili oznaczonych niebieskim znakiem weryfikacji. Nie korzystam z komunikatora Telegram – do korzystania z niego najczęściej zachęcają osoby podszywające się pod moją osobę. Nigdy nie proszę moich fanów ani obserwatorów o pieniądze, wsparcie finansowe czy prywatne dane. Nie kontaktuję się z nikim prywatnie w sprawach osobistych przez niezweryfikowane źródła – podkreśla artysta.