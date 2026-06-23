Quentin Tarantino i Kylie Minogue zagrają razem w nowym filmie. Zdjęcia powstają w Walii

fot. Ed Cooke

Świat filmu i muzyki zaskoczyła wiadomość o wspólnym projekcie Quentina Tarantino i Kylie Minogue. Legendarny reżyser oraz australijska gwiazda popu pojawią się razem na ekranie w nowym filmie przygotowywanym przez walijskiego twórcę Jamiego Adamsa.

Choć szczegóły dotyczące produkcji pozostają owiane tajemnicą, już sama informacja o współpracy tych dwóch rozpoznawalnych postaci wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów kina i muzyki.

Zdjęcia realizowane są w Walii

Według dostępnych informacji, Quentin Tarantino i Kylie Minogue zostali zauważeni podczas zdjęć w miejscowości Porthcawl w Walii. Na planie realizowano sceny związane z pogrzebem oraz stypą, co może sugerować, że wydarzenia te będą odgrywały istotną rolę w fabule filmu.

Twórcy nie ujawnili jeszcze tytułu produkcji ani szczegółów dotyczących historii, dlatego wokół projektu narasta wiele spekulacji.

Jamie Adams ponownie łączy znane nazwiska

Za reżyserię odpowiada Jamie Adams, który w ostatnich latach współpracował już zarówno z Tarantino, jak i Minogue. Wcześniej oboje pojawili się w jego filmie „Only What We Carry”, który miał swoją premierę podczas festiwalu Tribeca.

Nowa produkcja ma być kolejnym projektem łączącym gwiazdy różnych dziedzin sztuki. W obsadzie znaleźli się również Julian Lewis Jones, Craig Russell, Siwan Morris oraz Karen Paullada.

Quentin Tarantino przed kolejnymi wyzwaniami

Choć Quentin Tarantino kojarzony jest przede wszystkim z reżyserowaniem kultowych filmów, tym razem skupia się na pracy przed kamerą. To kolejny dowód na to, że twórca takich hitów jak „Pulp Fiction”, „Kill Bill” czy „Bękarty wojny” chętnie podejmuje nowe wyzwania artystyczne.

Ostatnio reżyser głośno komentował również kondycję współczesnego Hollywood. W jednym z wywiadów stwierdził, że obecna branża filmowa coraz częściej przypomina „fabrykę bez smaku”, krytykując poziom wielu współczesnych produkcji.

Jednocześnie pracuje nad nową sztuką teatralną „The Popinjay Cavalier”, która ma zadebiutować na londyńskim West Endzie w 2027 roku.

Kylie Minogue rozwija karierę aktorską

Dla Kylie Minogue udział w nowym filmie to kolejny krok w rozwijaniu aktorskiej części kariery. Artystka od lat z powodzeniem łączy działalność muzyczną z występami na ekranie, pojawiając się zarówno w filmach, jak i serialach telewizyjnych.

W ostatnich miesiącach wokalistka była także bohaterką głośnego dokumentu platformy Netflix, w którym opowiedziała między innymi o swojej walce z chorobą nowotworową oraz o wyzwaniach związanych z życiem w świetle reflektorów.